Tunisie: La correction !

Stade de Gabès. Temps beau, public peu nombreux, arbitage de Heythem Guirat. Avertissements : Ayari (ESM), Guechi (ASG) - L'ASG bat l'ESM 5 buts à 1. Buts de Guechi 9's.p., Darragi s.p. 19', Kacem 67' et 73', Ben Aziza 71' pour l'ASG et Meniaoui 30' pour l'ESM

ASG : Ayari, Ben Brahim, Zouaghi, Guechi, Ben Aziza, Hedhli, Attia, Darragi, Saied, Jerbi (Kacem), Mezlini (Amer)

ESM : Souissi, Mezni, Zehou, Ayari, Ben Salah, Khlij, Baccouche (Khraifi), Niang, Meniaoui, Abdessalem (Mejdi), Meouani

Pour une fois, on a assisté à un beau match entre deux équipes qui savent joueur au football et qui nous ont offert un spectacle intéressant. Et même le score lourd en faveur des Gabésiens, qui retrouvent la confiance après un début de saison laborieux, ne veut pas dire que l'ESM a été une équipe provinciale. Pendant 65', les deux équipes étaient proches sur le plan du jeu, avec même une domination incontestable de l'ESM dès le retour des vestiaires. A 2 à 1 pour les locaux, on pensait que l'ESM allait revenir à 2-2, mais une occasion aussi facile ratée par Meouani à la 47'(seul face aux buts mais qui tire très haut alors qu'il était bien servi par Abdessalem ) veut dire que l'équipe était déconcentrée et inefficace. L'équipe de Ghazi Ghrairi, emmenée par le chevronné Meniaoui, facile dans ses débordements, poussait pendant 20' dans la seconde mi temps, mais il lui manquait un brin de réussite.

L'ASG de Louhichi qui a joué la carte prudence pour protéger son avance de 2 à 1, acquise à la première mi-temps (deux penalties valables transformés par Guechi et Darragi avec une superbe Panenka pour le premier). Mais en même temps, les joueurs de l'ASG emmenés par Darragi et Hedhli, bien en confiance au milieu et vrais relais pour les joueurs d'attaque, attendaient que la tempête passe pour reprendre le contrôle du match. Chose faite après un remplacement réussi de Louhichi qui a joué la carte Kacem quand ce dernier marque un superbe but : un tir puissant qui se loge en pleine lucarne des bois de Souissi. A 3 à 1, tous les mouvements et les efforts de Metlaoui sont tombés dans l'eau. Le match changea de physionomie dans les dernières 25' : l'ESM s'effondre physiquement et sa défense craque contre un ASG qui trouva un second souffle après la rentrée de Kacem et Amer.

Saddam Ben Aziza assomme l'ESM avec une belle tête à gauche de Souissi (71') alors que Amer deux minutes plus tard sert à droite Darragi qui passe en retrait pour Kacem qui double la marque et alourdit la note. 5 à 1 est un score mérité par l'ASG qui réussit son meilleur match depuis le début de la saison. Tout a marché pour Louhichi et ses joueurs, alors que l'ESM, au potentiel certain, a payé les conséquences de la crise financière et des dernières perturbations. Meniaoui, Khraifi, Niang, Ben Abdessalem, il y avait des joueurs de qualité, mais ce score sévère et cette correction sont venus compliquer davantage la situation de ce club. Un score si sévère quand on voit les 65' du jeu, mais en foot le score reste la vérité la plus certaine.