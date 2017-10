Congo-Kinshasa: La MONUSCO demande la libération immédiate des militants de l'opposition arrêtés hier à Lubumbashi

« De telles restrictions aux libertés fondamentales sont incompatibles avec les efforts en cours pour promouvoir le dialogue et la sérénité nécessaires à la tenue d'élections libres, crédibles et indépendantes dans un délai raisonnable», a rappelé Maman Sidikou. « J'exhorte une nouvelle fois les autorités congolaises à urgemment mettre en œuvre des mesures de décrispation politique et à ouvrir l'espace démocratique ».

« Je demande instamment aux autorités congolaises la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées arbitrairement hier à Lubumbashi », a déclaré Maman Sidikou, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO. « Je rappelle également aux autorités congolaises leurs obligations de garantir les libertés publiques et les droits civils et politiques à tous, conformément à la Constitution et aux engagements internationaux de la RDC».

Les membres du Rassemblement participaient à une réunion privée au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Trois véhicules de la Police nationale congolaise (PNC) sont arrivés sur les lieux pour les encercler avant de faire appel à une unité commando des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) pour forcer l'entrée du lieu de réunion dans lequel les militants s'étaient barricadés. Les forces de défense et de sécurité ont alors arrêté de nombreux militants.

KINSHASA - 23 octobre 2017 - La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) condamne l'arrestation de nombreux militants de partis politiques membres du Rassemblement des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo acquises au changement par les forces de défense et de sécurité congolaises, hier à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.

