Sénégal: Retour triomphal d'Ismaël Lô à l'Institut français de Dakar

Samedi, Ismaël Lô a donné un concert à l'Institut français de Dakar après une longue absence de la scène musicale sénégalaise.

Près de cinq ans d'absence scénique, plus de dix ans sans un nouvel album sur le marché... Les fans d'Ismaël Lô avaient sans doute fini d'espérer le revoir en spectacle un jour. Mais, la direction de l'Institut français de Dakar a réussi à le remettre sur scène pour la réouverture de leur théâtre de verdure. Samedi soir, l'ancien membre du Super Diamono était de retour à Dakar pour un concert exceptionnel,à guichet fermé. Les billets mis en vente depuis quelques jours ont vite trouvé acquéreurs. Deux jours avant le spectacle, l'Institut annonçait déjà complet.

Les plus pressés étaient là plus d'une heure avant l'ouverture des portes. En famille ou entre amis, on patiente. La chaleur suffocante ne semble guère les décourager. « Dès que j'ai vu l'annonce je me suis automatiquement procuré deux billets », dit Moussa, accompagné de sa femme qui tenait un bébé dans ses bras.

« Ce n'est pas gênant. Je ne danserai pas. Je resterai assise » balance-t-elle comme pour rassurer son mari. Jacques n'aura certainement pas cette chance. Arrivé tout droit d'Abidjan, il n'a pas pu se procurer un billet. Il semble pourtant s'y être pris à l'avance. « Je ne comprends pas mais je pensais que je trouverai un billet. Je viens directement de l'aéroport », confie-t-il à un des organisateurs. Ce dernier l'invite à le suivre pour voir ce qu'il pourrait faire pour lui. Dans le calme, les premiers arrivés prennent place dans les gradins qui se révèlent très vite petits pour accueillir tout ce monde. Devant, on sort les smartphones et les teste pour immortaliser la soirée qui aller commencer.

Communion avec les fans

Ismaël Lô signe son retour. Il apparaît derrière l'immense rideau noir et s'avance d'un pas pressé, comme pour renouer le contact avec ses admirateurs. Tenue traditionnelle rouge et blanche, il s'assoit et prend la parole : « C'est un plaisir de vous retrouver. De retrouver cette scène mythique de l'Institut français où je garde d'excellents souvenirs ». Et, c'est pour se rappeler de ceux qui ne sont plus là qu'il demandera une minute de silence à ses fans. Parmi la foule, son épouse et ses enfants venus exceptionnellement le voir en spectacle.

« Mbindan » est les premières notes qu'il leur sert en solo avec sa guitare et son éternelle harmonica. Il rendra hommage à sa mère à travers « Yaye boye » avant que l'équipe composant son orchestre ne le rejoigne sur scène sous une ovation nourrie : un batteur, un pianiste, deux percussionnistes, deux guitaristes et deux choristes ont fini de s'installer pour assurer le show. « Plus je fais ci, plus je fais ça », « Inch'Allah », « Manko » et « Tar Dusey », « Raciste » et « L'amour a tous les droits » font danser les fans quelque peu timides au début. « Vous êtes fatigués ? », leur lance-t-il. En chœur ils répondent : « non !!!». Comme pour le prouver, ils reprennent brillamment les refrains de la célèbre chanson « Tajabone », merveilleusement exécutée à l'aide de sa guitare et de son harmonica.

Pendant deux tours d'horloge, sans interruption, Iso Lô a fait bouger l'Institut français sous les yeux de sa nouvelle directrice. A la demande générale, « Dibi Dibi rek » sera joué pour finir en beauté. Ce n'était pas dans le répertoire des morceaux prévus pour le concert, mais Ismaël Lô est revenu sur scène avec ses musiciens pour interpréter ce tube phare de l'album « Jammu Africa » sorti en 1996. En coulisses, Ismaël Lô assurera aux journalistes présents qu'il travaille sur son prochain album. « Je ne sais pas s'il va falloir reprendre les vieilles chansons, les compiler pour la nouvelle génération. Mais, nous avons encore un répertoire qui peut nous accompagner dans notre carrière », assure-t-il.