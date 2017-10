Tunisie: Coupe de la CAF - Le Club Africain prudent face à Supersport United

«Ce sera encore plus difficile que le match aller. Les Sud-africains ont la réputation de bien jouer à l'extérieur. De plus, le nul de l'aller est loin d'être un score rassurant. Certes nous avons un avantage psychologique mais ce n'est pas suffisant pour gagner. Il nous faut l'emporter pour ne rien risquer. Je dois rappeler que Supersport possède une ligne d'attaque rapide».

Après le nul rassurant décroché au match aller à Pretoria (1-1), le Club Africain tentera de confirmer ce résultat pour accéder en finale pour la 2ème fois en coupe de la Confédération et la 5ème dans les différentes compétitions africaines. Une chance offerte aux «rouge et blanc» pour réaliser l'exploit de la saison : accéder en finale, 6 ans après leur dernière finale de cette même épreuve continentale qu'ils avaient perdue devant Moghreb Fes aux tirs aux buts.

