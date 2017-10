Cote d'Ivoire: Guillaume Soro de retour au pays

« Mes relations avec le président de la République (...) sont bonnes », c'est ce qu'a déclaré face à la presse ce dimanche soir 22 octobre Guillaume Soro à son arrivée à l'aéroport d'Abidjan après plus de deux mois passés à l'étranger. Ce retour en Côte d'Ivoire du président de l'Assemblée nationale intervient dans un contexte où les spéculations autour d'une possible brouille entre l'ex-rebelle et le chef de l'Etat ivoirien vont bon train depuis l'arrestation le 9 octobre du chef du protocole de l'Assemblée nationale. Souleymane Kamaraté Koné, a été inculpé de « complot contre l'Etat » dans une affaire de caches d'armes.

A son entrée dans le pavillon d'honneur de l'aéroport d'Abidjan, Guillaume Soro a été acclamé par ses soutiens venus en nombre l'accueillir. Et c'est l'air détendu et tout sourire que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est adressé à la presse. Et, Guillaume Soro, resté très silencieux à ce sujet ces deux derniers mois a, tout comme le gouvernement ivoirien, réfuté toute tension entre lui et le président Alassane Ouattara. « En ce qui concerne mes relations avec le président de la République je peux vous assurer qu'elles sont bonnes, je m'emploierai en toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs dans les prochains jours avec beaucoup d'humilité j'irai voir le président de la République pour parler avec lui », a-t-il affirmé.

Guillaume Soro a refusé de commenter la récente arrestation de son chef du protocole. « En ma qualité de président de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire confiance à la justice de mon pays », a-t-il simplement déclaré.

L'ex-chef rebelle a aussi dit vouloir lancer « un message d'apaisement » : « Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement et aussi à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. »

Guillaume Soro annonce qu'il est de retour en Côte d'Ivoire pour prendre toute sa place dans le jeu politique. Que veut-il bien dire ? Parle-t-il d'aujourd'hui ou de 2020 ?

