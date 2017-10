Burkina Faso: L'AJSB célèbre ses champions 2017

Pour la 24e fois et la première pour la nouvelle équipe entrante, l'AJSB a tenu le pari de la nuit des champions. Après la coupe AJSB tenue à Kaya le 15 octobre dernier, une vingtaine de sportifs ont reçu des trophées, des numéraires, des survêtements et des gadgets, couronnant ainsi une saison au cours de laquelle, ils se sont montrés les meilleurs.

Dans une salle du palais sports pleine et splendide, l'ensemble des acteurs sportifs se sont retrouvés pour célébrer le sport, facteur de rassemblement. Plusieurs personnalités au nombre desquelles, le ministre des Sports et Loisirs, Tairou Bangré, celui des Affaires étrangères et parrain de l'évènement, Alpha Barry, étaient présentent. C'est tout naturellement que Jérôme Tiendrébéogo, président de l'AJSB, s'est dit satisfait d'avoir relevé le défi de la bonne organisation de cet évènement phare de l'association.

En plus des lauréats, trois personnalités ont été distinguées pour leurs efforts dans le développement du sport au Burkina Faso. Il s'agit Salifou Diallo (décédé), le Colonel Yacouba Ouédraogo, président de Salitas FC et ancien ministre des sports et la section UNSE-Cote d'Ivoire.

Le palmarès

Athlétisme: Bienvenu Sawadogo (RCB)

Baseball: Sayouba Birba (Koudougou Baseball club)

Cyclisme : Mathias Sorgho (AJCK)

Escrime: Farida Zéba (ISSDH)

Football: Ousmane Sylla (RCK)

Gymnastique : Alidou Simporé (Ouaga)

Handball: Aboubacar Tiendrébéogo (USFA)

Judo: Bernice Sawadogo (UCO)

Jeu de dame: Mickaël Kam (Ouaga)

Karaté-do: Bernice Sawadogo (UCO)

Lutte africaine: Kawané Romaric (Nayala)

Lawn Tennis : Joël Médah (Diaspora)

Natation: Roland Zoétaba

Pentathlon moderne : Faouzia Séssouma

Scrabble : Abdoul Ouandaogo (Bobo)

Taekwondo: Faiçal Sawadogo

Vovinam Viet vo dao: Ousmane Bagayoko (Bobo)

