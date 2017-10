Algérie: Lille - Farès Bahlouli « On n'a aucune réussite »

Lille et Farès Bahlouli ont encore perdu ce samedi contre Rennes (1-0) à l'occasion de la 10ème journée du championnat français.

Une défaite que le joueur d'origine algérienne a du mal à digérer.

« On n'a aucune réussite, on fait des bons matches mais on perd sur des détails, et ça commence à faire beaucoup », déplore-t-il. « On en prend encore un dans les dix premières minutes, on a travaillé ça à l'entraînement, mais rebelote », ajoute l'ancien Lyonnais qui espère que le match contre Valenciennes en Coupe permettra à Lille de vite remonter en selle.

« On doit se remettre en question, ce qu'on montre n'est pas suffisant. Il faut être indulgent, on est une jeune équipe avec un nouveau staff, il faut gagner cette semaine en coupe pour se remettre en confiance ».