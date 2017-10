Ouganda: Le pays face à une réapparition du virus Marburg

Hasard du calendrier, l'Ouganda accueille cette semaine un sommet international, le Programme d'action pour la sécurité sanitaire mondiale. Créé en 2014, il a pour objectif de trouver des solutions contre les maladies infectieuses telles qu'Ebola et Zika. C'est la première fois que ce sommet aura lieu en Afrique et dans un pays qui fait face à une crise effective.

« Afin d'être capable de prévenir, il faut que les communautés soient mieux préparées avec des informations sur les dangers potentiels. Ils ont besoin de savoir que s'ils développent certains signes et symptômes, ils doivent le rapporter très tôt à un centre de santé. Le plus important est d'assurer que les travailleurs de la santé sont bien informés et bien équipés avec des techniques de prévention des infections. »

