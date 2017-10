Burkina Faso: Affaire Pascal Zaïda - Retour sur un samedi matin surchauffé

Au Burkina Faso, la manifestation prévue par le cadre d'expression démocratique et le mouvement populaire… Plus »

Ces incidents surviennent après que, les 26 septembre, 4 et 17 octobre 2017, les initiateurs de la manifestation ont été convoqués par les services de la Police nationale pour être mis en garde contre d'éventuels débordements à la suite de leur manifestation. Une procédure judiciaire a été diligentée et les personnes interpellées seront conduites devant les autorités compétentes.

Celui qui a échappé à la rafle relate ensuite leur mésaventure : « On était en train de repartir à l'hôtel. Quand nous sommes arrivés au niveau de Telecel et de Telmob, quatre jeunes sont descendus de leurs motos et ont commencé à nous agresser. C'est à ce moment que la police est intervenue et a commencé à nous bastonner. Pascal (Zaïda) et d'autres personnes ont été arrêtés.»

8h - 9h. Aucun signe de Pascal Zaïda ni d'un quelconque manifestant. Dans la foule de journalistes, on se demandait si le coordonnateur national du CED, qui avait juré de tenir sa manifestation contre vents et marées, ne s'était finalement pas ravisé, dissuadé par l'impressionnant dispositif sécuritaire.

Place de la Nation, rond-point des Nations unies et palais du Mogh Naaba. Autant de lieux potentiels pour un meeting illégal. A quelques jours de la manifestation, on ne savait toujours pas où Pascal Zaïda allait violer l'oukase communal lui interdisant d'organiser son rassemblement le 21 octobre.

