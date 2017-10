Ile Maurice: Deux-Frères - Pradeep, capitaine de bateau-taxi

D'emblée, Natt affirme que «le métier ne va jamais disparaître». Toutefois, ajoute-t-il, il y a des gens qui ternissent l'image de notre profession. «Éna bann droger ki kokin touris. Avan pa ti éna sa dan landrwa. On n'est pas du même bord», déplore Natt. Malgré cette «galère», le vieux capitaine prend toujours du plaisir à faire la traversée de Deux-Frères à GRSE, et vice versa.

Il faut avoir une bonne notion de navigation, ainsi qu'une licence professionnelle qui montre que quelqu'un peut manoeuvrer un bateau. Natt souligne qu'il a pris des cours avant d'obtenir la sienne. Étape importante de sa formation : quoi faire ou non en cas de mauvais temps. C'est après avoir obtenu sa licence qu'il a commencé à travailler sur le bateau. Et, en cumulant les milles nautiques, il a pris du galon.

À 58 ans, le vieux loup de mer est réglé comme une horloge. Ses journées débutent à 6 heures et se terminent à 18 heures. Une fois arrivé au lieu d'embarquement, il nettoie le bateau et vérifie que tous les équipements de sauvetage sont bien installés. Natt précise que le bateau ne lui appartient pas. «Sé enn tender ki nou éna ek gouvernman. Bann-la pey propriéter bato-la ek lerla li donn-mwa kas. Par mwa, mo gagn Rs 6 000», raconte-t-il.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.