Ile Maurice: Giandev Moteea - Croire en soi

interview

Giandev Moteea, directeur général de la Mauritius Post, a beau être cartésien dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, il croit que rien n'est dû au hasard et que nous faisons tous partie du grand dessein du Tout-puissant.

M. Moteea, faites-vous de l'ombre à votre Chairperson, comme une source l'a prétendu dans l'express ?

Je suis très respectueux de la hiérarchie et mes actions ont toujours été dans ce sens lors de mon parcours professionnel tant à la Banque commerciale qu'à la Mauritius Post Ltd et je ne vais pas me départir de ce principe sacro-saint. Comme vous le savez, nous venons de recevoir une belle récompense de l'Union Postal Universelle, positionnant la Mauritius Post à la première place sur le continent africain et 33e dans le monde parmi 170 pays.

Tout en reconnaissant que nous avons encore besoin de travailler assidûment pour améliorer davantage la poste, nous avons fait des avancées réelles à plusieurs niveaux suivant une vision et des stratégies bien définies et mises en place depuis 2003. Et ceci, en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, les employés compris, de même qu'avec tous les partenaires économiques et sociaux.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

Je reste, de préférence, en famille car je cultive les relations familiales et sociales. Les amitiés et les relations humaines sont très fortes sur mon agenda. J'interface avec le monde sportif, car je suis président du Club Maurice et puis la spiritualité tient une grande place dans ma vie.

Parlez-nous de votre famille.

Je suis marié et père de quatre enfants, deux garçons et deux filles. L'aîné est marié depuis plus d'un an. Le cordon ombilical entre mes parents et moi, qui suis le benjamin d'une fratrie de dix, est encore solidement en place. Je ne rate aucune occasion de les réunir tous.

Cuisinez-vous ?

Non. Mon épouse adore cuisiner et est un chef hors pair. Mais je ne suis pas dépourvu de quelques dons en la matière...

Gourmand ou gourmet ?

Les deux : j'aime manger les choses simples de la nature. Il me suffit d'une rougaille et d'un bouillon de brèdes ou de lentille avec du chatini pimenté... Mais j'aime aussi la fine cuisine française, indienne et chinoise.

Un péché mignon ?

Un apéritif fin et un bon vin de temps en temps.

Pratiquez-vous du sport ? Lesquels ?

J'en ai pratiqué énormément dans ma jeunesse au collège St Joseph, dans le village et la région sud, mais aussi au travail à la MCB. J'ai fait beaucoup de tennis de table, qui reste mon sport fétiche, ainsi que le volley-ball, le football, l'athlétisme avec le demi-fond et le cross-country, entre autres. Mais maintenant, je fais de la marche.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

Je lis beaucoup de magazines consacrés au monde des affaires. Nous recevons aussi des e-mails avec des tonnes d'informations sur des instances professionnelles de la poste, des finances, de l'économie, des technologies de l'information et de la communication et les développements informatiques comme le commerce électronique, qu'il faut maîtriser.

De plus, tout en restant très proche du Gita, livre des enseignements universels, je lis Just Not Stories d'Amul Bahl, dédié au disciple qui sommeille en chacun de nous. Je suis aussi friand des philosophes contemporains comme Camus, St Exupéry, Gilbert Cesbron. Sans oublier les préceptes des gurus du management...

Qu'écoutez-vous à la radio ?

Les informations tous les jours et dans la voiture souvent. Et les belles chansons indiennes, marathis, européennes et les Oldies. Sans compter les documentaires sur les ondes de RFI.

Et que regardez-vous à la télévision ?

Les informations de la MBC tous les jours et les émissions sportives et du football pour faire plaisir aux garçons. Il m'arrive de regarder certains feuilletons indiens pour accompagner mon épouse.

Quel type de musique écoutez-vous ?

Bollywoodienne, européenne, mauricienne, les fusions et la musique moderne en général et certains styles classiques d'antan. J'ai aussi une petite collection de chansons en 33 tours contenant des classiques de films anciens.

Pour vous, c'est quoi le bonheur?

C'est vivre avec une attitude positive et travailler d'une façon responsable et le plus naturellement possible, avec humilité, et faire du bien à sa famille.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde?

Je suis convaincu que l'on accomplit ce dont on est destiné à faire et encore une fois, dans l'ordre naturel des choses. Il existe un dessein pour soi du grand pourvoyeur des énergies vitales, du Tout-puissant et Grand Architecte de ce monde qui nous guide pour faire ce dont on a besoin de faire. Donc, il faut rester à l'écoute.