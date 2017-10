Ile Maurice: Lutte contre les faux profils - Sawmynaden veut avoir accès aux données de Facebook

En attendant, pour le mois de septembre, 30 % des cas rapportés à la police concernaient les faux profils, alors que 43 % des plaintes avaient trait aux comptes piratés. Le harcèlement en ligne comptait pour 16 % et le sextorsion, 5 %. Les plaintes pour diffusions de vidéos non autorisées et les «ransomware» comptaient pour 3 % des plaintes enregistrées.

Du côté des experts, cette demande peu habituelle du ministre a provoqué des gloussements, voire des rires. «Facebook a déjà une politique en ce qui concerne le partage de données confidentielles», fait valoir Ish Sookhun, informaticien. Selon les procédures, le réseau social ne remet ces données permettant de retracer un utilisateur uniquement à une entité légale ou sur ordre d'une cour de justice. L'informaticien précise que même les grands pays n'ont pu faire pression sur Facebook. «Le ministre aurait dû savoir que cette demande allait être refusée. Mais on peut lui pardonner pour cela, il n'est pas informaticien et ne connaît las les rouages du métier... »

Pourquoi le ministre des Technologies, de la communication et de l'innovation veut-il avoir accès aux données de Facebook ? C'est la question après avoir jeté un coup d'œil au compte rendu rédigé à l'issue du Conseil des ministres, vendredi. Ce qui est certain, c'est que la démarche de Yogida Sawmynaden fait beaucoup rire les professionnels de l'informatique.

