Tunisie: Pour un protectionnisme sectoriel, ciblé et intelligent

Le budget est reconduit d'une année à l'autre avec les mêmes dispositions qui comportent, entre autres, les dépenses pour la masse salariale, la compensation...

Les mêmes moyens sont également prévus pour l'administration. On dit que l'augmentation du budget est de 4.5%, ce qui n'est pas vrai si l'on tient compte de l'inflation. Cela dit, 26 milliards de dinars proviennent des recettes fiscales. Il reste un trou de 10 milliards de dinars qu'on prévoit de combler par l'emprunt : 2 milliards de dinars par emprunt intérieur et 8 milliards de dinars par un emprunt extérieur. Vous appelez cela une gestion saine du budget ?

On demande aux Tunisiens de faire des sacrifices. Le citoyen est bien disposé à les faire mais encore faut-il qu'il soit rassuré qu'au bout d'une année on va sortir du tunnel. L'augmentation de la fiscalité va avoir des impacts négatifs sur le pouvoir d'achat et donc sur la consommation ainsi que sur le coût de production. La révision à la hausse de la TVA et des impôts risque de ne pas favoriser la relance économique. Je remarque qu'il n'existe pas une politique cohérente dans ce domaine.

La Tunisie est un pays qui n'a pas de compétitivité, vu la qualité de son enseignement à deux vitesses. Une élite est bien formée pour être souvent rapatriée. D'où l'absence d'innovation et des produits peu compétitifs. Beaucoup des intrants entrant dans le cadre de la fabrication sont importés. On constate aussi une rigidité du code du travail.

Il est nécessaire de nous reconcentrer avec un mouvement de repli focalisé sur certains domaines que nous maîtrisions. Il s'agit de promouvoir les secteurs qui ont un fort potentiel d'emploi, qui ne nécessitent pas des technologies pointues ni un grand investissement. On peut citer, comme exemple, les secteurs du textile-habillement, du cuir et chaussures, de l'agroalimentaire, de l'électroménager, des détergents. Le gouvernement a pris des «mesurettes» protectionnistes loin d'être suffisantes notamment avec les pays avec lesquels nous ne sommes pas liés par des accords bilatéraux comme la Chine. Je rappelle au ministre des Finance que, selon une clause de l'OMC, un pays tiers peut être privilégié et bénéficier d'avantages.

J'ai proposé l'application d'une TVA sociale de 2% applicable à tous les produits pour alléger la contribution des employés et des employeurs dans la sécurité sociale.

Comment améliorer les recettes de l'Etat, selon vous ?

La fiscalité est indispensable. C'est la conséquence pour un pays qui a été construit, depuis longtemps, comme un Etat providence. Il a donc besoin de moyens pour financer les services publics et les caisses sociales. Ce coût doit être assumé par tout le monde. La juste question est de savoir comment sauvegarder l'outil de production et la motivation des gens à travailler. Il y a des niches fiscales qui peuvent être mises à contribution comme, par exemple, celles qui relèvent de l'assurance-vie et des actions en Bourse. Je suis pour l'impôt sur la fortune. Il faut mettre à plat tous les avantages et les exonérations et définir une cotisation selon une grille. Il n'est pas question que la charge soit supportée par les personnes à revenus limités ou moyens. Les grands rentiers qui font fortune bénéficient, hélas, d'un laxisme fiscal.

Je voudrais faire une précision qui me tient à cœur : il n'est pas normal d'imposer une valeur de taxe selon la zone où se trouve le commerce. C'est anti-républicain et même anticonstitutionnel. L'impôt doit tenir compte des bénéfices réalisés et non pas de l'espace territorial.

Quelles sont les conditions à même de stimuler les investissements et créer de nouveaux postes d'emploi ?

Pour renforcer la croissance et libérer les investissements, il est nécessaire de créer des opportunités. Au lendemain du congrès sur l'investissement 2020 qui a eu lieu à Tunis, le journal Le Monde titrait : «Tunisie : crise d'opportunités». Nous sommes un marché extrêmement ouvert qui n'a pas des produits de qualité. C'est pour cela, d'ailleurs, que les Tunisiens investissent essentiellement dans le bâtiment et la bouffe. Il faut que la demande nationale soit reportée sur une offre interne en appliquant une protection intelligente, sectorielle et ciblée.

Il y a des mesures tarifaires et non tarifaires. Le gouvernement commence à parler de protection récemment, alors que nous avons évoqué la question depuis longtemps. Il faut donner un signal positif aux PME en les informant que le marché local leur est ouvert. Tous les pays du monde se sont développés en appliquant une politique de protectionnisme. Il faut reporter la demande nationale sur le marché local. C'est ainsi que les entreprises vont s'agrandir, embaucher et payer l'impôt.

Comment arrêter la dégradation de la valeur du dinar ?

La valeur du dinar est liée intimement à la balance commerciale. Mais nous exportons ce que nous pouvons exporter, à savoir des produits agricoles (dattes, agrumes... ), des produits de l'industrie extractive et notamment les phosphates ainsi que certains produits de sous-traitance. Il ne faut pas se leurrer en pensant qu'on peut augmenter considérablement les exportations. N'oublions pas que nous sommes soumis à des quotas. Les droits de douane entre pays occidentaux sont 3 fois moins élevés que ceux appliqués envers la Tunisie. Les produits manufacturés et transformés en Tunisie payent 3 fois plus que le produit exporté par le pays étranger. D'où la nécessité de développer une industrie locale en maîtrisant, bien entendu, les importations, en se limitant aux matières premières. Il faut favoriser la compétition au niveau national.