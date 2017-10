Tunisie: Nouveau régime fiscal pour remplacer le forfaitaire

L'impôt est ainsi calculé en fonction des bénéfices nets réalisés et sera défini selon le secteur sur la base d'un barème sur le revenu à l'instar de ce qui est appliqué pour les autres contribuables.

Ainsi, le taux est de 20% pour la consommation sur place, de 15% pour les services, de 10% pour les travaux et la transformation, de 7% pour l'achat destiné à la revente des produits d'alimentation générale et de 8% pour d'autres produits. Un taux minimum d'impôt sera appliqué compte tenu du barème précité et sera exigé lors du dépôt de la déclaration fiscale annuelle. Il sera tenu compte aussi du lieu d'installation et de la nature de l'activité (services, consommation sur place, transformation, industrie, travaux, achat destiné à la revente, vente de produits d'alimentation générale).

Peines alourdies

Par ailleurs, des dispositions ont été prévues pour lutter contre l'évasion fiscale et l'élargissement de l'assiette fiscale. Ainsi, la peine de prison pour les délits de fuite sera alourdie pour passer d'un emprisonnement de six mois à trois ans et à une peine d'emprisonnement entre trois et cinq ans. Aussi, les droits de douane seront imposés à certains produits et matières importés, et ce, dans le cadre de la protection du produit national tunisien et la diminution du déficit de la balance commerciale. L'augmentation des droits de douane concerne notamment certains produits agricoles et produits finis industriels comme les articles de prêt-à-porter, les chaussures, les équipements électroménagers ainsi que d'autres produits industriels.

Dans ce même contexte, il est question de revoir à la hausse le droit de douane sur les fruits frais et secs au profit de la Caisse générale de compensation. Pour les bananes à l'état frais, le droit passe de 0d,500 à 0d,600. L'impact financier attendu par cette nouvelle disposition est de 152 MD. L'avance au titre de l'importation des produits de consommation sera augmentée aussi pour passer de 10% actuellement à 15% d'une façon conjoncturelle (exceptionnelle) pour les années 2018 et 2019, et ce, dans le but de limiter le déficit de la balance commerciale. L'impact financier de cette disposition sera de 114 MD.

Par ailleurs, un droit sera institué pour découvrir par rayons le contenu des unités d'aconage lors de la réception temporaire. Ce droit est défini selon la capacité et le volume de l'unité, soit 100 dinars pour les unités d'aconage dont la capacité ne dépasse par les vingt pieds et 200 dinars pour les autres catégories. Cette disposition pourrait rapporter 29 MD.