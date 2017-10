Tunisie: Renouvellement des structures régionales et locales

Ce renouvellement entre dans le cadre de la préparation du congrès régional de l'Utica de Sousse prévu au mois de décembre 2017 et du congrès national de l'Utica le 18 janvier 2018.

Assemblées générales électives

A noter que Ali Ben Yahia, président actuel du bureau régional de l'Utica, a suivi de près le déroulement des assemblées générales électives de ces structures qui se sont déroulées dans de bonnes conditions.

Signalons que l'Utica, à travers la commission du commerce, entreprend, de façon permanente et sans répit, des actions de suivi et de contrôle des marchés municipaux ainsi que des deux marchés de gros, à savoir celui des fruits et légumes sis à la cité El Aouina et celui des poissons sis au port de pêche de Bab Jedid.

Cette commission a constaté que l'approvisionnement de ces marchés aux mois de septembre et d'octobre se fait normalement. Seulement, elle a constaté une hausse des prix par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse est due, d'une part, aux conditions climatiques défavorables (précipitations non régulières) et, de l'autre, à l'augmentation du nombre d'intermédiaires ainsi qu'au commerce parallèle.

L'agriculteur, conscient, doit approvisionner le marché de gros sans pour autant vendre ses produits aux intermédiaires à travers des circuits illégaux, lesquels sont à l'origine de la flambée des prix des denrées alimentaires et des poissons. Ces circuits illégaux et les intermédiaires perturbent la loi de l'offre et de la demande (diminution considérable de l'offre et augmentation éventuelle des prix).

Zones industrielles aménagées

Depuis 2006, nous a affirmé un responsable de l'Utica de Sousse, aucune nouvelle zone industrielle n'a été réalisée et aménagée. Ce qui a entraîné un certain freinage de l'investissement dans le secteur de l'industrie et, par conséquent, une diminution des chances d'embauche et d'intégration à l'emploi des jeunes. Ceci s'est répercuté aussi sur le taux des exportations de nos produits industriels susceptibles d'améliorer la balance commerciale actuellement déficitaire à l'échelle nationale. L'Utica de Sousse, a-t-il poursuivi, lance un appel urgent aux autorités régionales et de tutelle afin de créer et d'aménager d'autres zones industrielles dans le proche avenir notamment à Enfidha, Kondar, Kalâa-Sghira, Sidi El Héni, Msaken. Il a souligné qu'actuellement, plusieurs hommes d'affaires de Tunisie et d'ailleurs cherchent en vain à investir pour la réalisation de projets industriels dans la région de Sousse.

Absence d'une infrastructure adéquate

De même, nous a-t-il affirmé, certains hommes d'affaires tunisiens et étrangers n'ont pas pu investir, malgré leurs bonnes intentions, dans les zones défavorisées de l'intérieur du pays, vu le manque d'infrastructure adéquate nécessaire à l'implantation de leurs projets industriels ou commerciaux (absence de centres de formation professionnelle, routes non bitumées, manque d'espaces de loisirs et de culture, manque d'institutions éducatives, surtout pour les investisseurs étrangers).