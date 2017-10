Tunisie: Des réformes en profondeur s'imposent

La ministre du Tourisme, Selma Elloumi Rekik, a, par la même occasion, annoncé que 250 autres projets d'une valeur de 1,5 milliard de dinars sont prévus durant la période 2017-2020.

Ces projets visent à drainer 10 millions de touristes et à augmenter de 41% les nuitées d'ici 2020, d'après la même source. La Tunisie a accueilli jusqu'au 31 août 2017, 4,6 millions de touristes -- l'on parle ici d'un tourisme de masse, faut-il rappeler --, selon les chiffres de l'Office national du tourisme tunisien (Ontt).

Projets qui traînent

Cette série de nouveaux projets augurant de lendemains meilleurs pour un secteur pilier de l'économie nationale (7% du PIB il y a quelques années) vient s'ajouter à une précédente série de projets annoncés lors de la Conférence internationale sur l'investissement « Tunisia 2020 ».

Parmi ces projets, on se remémore le village thermal et touristique Lalla Khadija pour un coût global de 200 millions de dinars. Ce projet consiste en la création d'un village thermal et touristique moderne à Hammam Bent Jedidi à Hammamet (gouvernorat de Nabeul).

Il y a aussi le projet d'aménagement de la zone du Grand Korbous (Nabeul) d'une valeur de près de 3 milliards de dinars. Le projet consiste en l'aménagement d'un grand pôle de tourisme thermal à Korbous, sur une emprise de 1.300 hectares, comprenant 4 stations thermales, 26 résidences hôtelières, des chalets de villégiature et autres composantes non moins importantes.

S'y ajoute le projet Hammamet Golf & Resort Development dont le coût est estimé à 63 millions de dinars. Il s'agit d'un ensemble golfique composé d'un parcours de golf contenant 27 trous, un driving range d'une capacité de 120 places, un club house luxueux doté d'un restaurant gastronomique, d'un bar-lounge et d'un spa et un complexe résidentiel composé de villas individuelles entourées de jardins paysagés. Inutile de revenir sur d'autres projets jetés aux oubliettes ou traînant encore, tels que Tunis City Sport dans la banlieue nord de Tunis et la Porte de la Méditerranée, sur les berges sud du Lac (Tunis).

Théoriquement, et compte tenu des promesses faites ici et là, lors d'une conférence ou encore d'un forum, la renaissance du tourisme tunisien n'est point pour demain. Concrètement, les choses doivent changer.

Une chose est sûre, alors : le tourisme tunisien a beaucoup plus besoin d'un nouveau souffle et de réformes en profondeur.

La Tunisie a, de ce fait, besoin de repenser un secteur qui a les pieds en argile depuis près de deux décennies. Il s'est avéré, au fil des années, que le tourisme de masse rapporte peu, comparé à un tourisme haut de gamme axé sur le patrimoine, l'histoire et la culture du pays. Un pays qui peut, de surcroît, capitaliser sur son statut de locomotive du réveil arabe. Car le touriste qui a déjà visité la Tunisie est lassé de ce cliché qui colle à la destination : soleil, plage et boîte de nuit.

Viser le haut de gamme serait néanmoins peu faisable en l'absence des fondements qu'il faut : des services et des prestations de qualité, une infrastructure adaptée, à commencer par les aéroports, un personnel qualifié et surtout un patronat et une tutelle conscients de l'ampleur d'une concurrence très rude sur le double plan régional et international.

Et si l'on s'orientait vers de nouveaux marchés ?

Autant la montée en gamme serait bénéfique, autant l'orientation vers de nouveaux marchés serait significativement porteuse et salvatrice.

S'il y va de l'intérêt du pays de conserver les marchés traditionnels, surtout ceux européens qui représentent 17% du nombre total des visiteurs en Tunisie (selon l'Ontt), il n'en demeure pas moins profitable à une économie en berne de s'orienter vers de nouveaux marchés.

Ce faisant, le continent africain affiche un grand potentiel. Le rapport 2017 de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) est, à ce titre, édifiant. Il fait savoir que les Africains « sont de plus en plus demandeurs de déplacements touristiques en Afrique ».

Il revient donc aux professionnels et à la tutelle tunisienne d'en susciter l'engouement. Car le tourisme africain semble avoir de beaux jours devant lui. En témoignent encore une fois le document de la Cnuced : « Dans l'ensemble de l'Afrique, quatre touristes sur dix sont africains et en Afrique subsaharienne, ce sont deux touristes sur trois ».

Ceux qui veillent sur le tourisme tunisien ne doivent, du reste, aucunement perdre de vue que le continent se veut désormais fort d'une classe moyenne de plus de 300 millions de consommateurs, selon la Banque mondiale (BM). Si bien que le taux de croissance d'une bonne partie du continent est estimé à plus de 6%.

Des réformes en profondeur s'imposent si l'on veut remettre en selle la destination Tunisie.