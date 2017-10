Tunisie: Ne trahissez pas votre destin !

C'est que le sport reste heureusement un moyen d'oublier les multiples problèmes que l'on ne cesse de ressasser à longueur de journée, plongeant tous ceux qui s'y laissent prendre dans une sinistrose effroyable.

Tout va mal entend-on dire à satiété, par ceux qui croient dur comme fer qu'ils sont les seuls à posséder la clé de tous les problèmes de la terre. Pendant qu'ils y sont, ils seraient bien inspirés de souffler aux joueurs, qui seront tout à l'heure sur le terrain, la manière de s'y prendre pour transformer «Borj El Arab» et le «Stade de Radès» en piste de danse, pour que nos représentants puissent éviter de trahir leur destin.

Mais... les techniciens le savent, tout aussi bien que les observateurs avertis, dans ce genre de rencontres qui se jouent sur le fil, les joueurs n'ont pas besoin de consignes. Ils savent, ils ressentent instinctivement ce qu'ils ont le devoir de faire pour s'en sortir.

Une préparation s'effectue des mois à l'avance et, le jour «J», on se retrouve devant un trou noir, que les joueurs, forts de leur implacable volonté, de leur assurance, née d'une force de caractère forgée tout au long d'une carrière, s'y expriment et s'y adaptent. Ils se feront fort d'entreprendre, d'oser, de vouloir, pour que la réalité du terrain se plie à leur volonté.

Nous avons tous assisté à des rencontres dont le résultat semblait complètement compromis et voilà que les choses changent au moment où on s'y attend le moins. Il suffit d'un rien pour que l'assurance de l'un se transforme en doute, et que les assurances de celui qui croyait tout contrôler se convertissent en catastrophes. Ce genre de cauchemar, l'équipe de Tunisie l'a vécu il n'y a pas si longtemps au Congo. Et le rictus de douleur s'est mué en un sourire éclatant.

Pour l'Etoile Sportive du Sahel et pour le Club Africain, ce sera la mise à l'épreuve dans des conditions bien spéciales. Les deux équipes tunisiennes ont besoin de l'emporter. Pour des raisons différentes certes, mais cette volonté d'imposer ce qui semble devenir une domination tunisienne en coupes africaines. Le football, certes, réserve parfois bien des surprises, mais au vu des rencontres «aller», nos deux formations représentatives ont impressionné par leur force de caractère et leur volonté de s'imposer quelles que soient les difficultés.

Pour que scintille l'Etoile

A Alexandrie, qui se transformera en fief ahlaoui, l'Etoile est attendue de pied ferme. Ce n'est pas nouveau, car avec les tours pendables que les sportifs tunisiens jouent à leurs homologues égyptiens et avec la rivalité sportive qui oppose les sportifs des deux pays, dans toutes les disciplines sportives, l'accueil est un «outil» de travail pour essayer de s'imposer d'abord psychologiquement. Leurs adversaires du jour semblent d'ailleurs inconsolables après la victoire qui leur a échappé et parce que les Sahéliens les ont fait douter alors qu'ils se croyaient au-dessus du lot. Ils leur ont enlevé cette assurance qui leur a déjà joué bien des problèmes. Et il n'est pas dit qu'à Alexandrie, le même scénario ne se répétera pas, parce que les Tunisiens possèdent une équipe beaucoup plus équilibrée dans ses lignes, des joueurs rompus aux manœuvres d'intimidation et capables de soutenir le rythme. En deux mots, l'Etoile est une formation qui sait contrôler ses émotions. A tel point qu'elle impose sa façon de jouer à n'importe quel adversaire. Il s'agit d'éviter de titiller la fierté de l'équipe tunisienne qui, rompue aux safaris africains et aux ambiances survoltées, sait prendre son temps et garder le cap pour atteindre ses objectifs.

Le Club Africain en conquérant

Côté Club Africain, se sont d'autres facteurs qui entrent en jeu : voilà une équipe qui depuis des mois subit tous les malheurs du monde et qui stoïquement a tenu bon. Elle a su se relever pour éviter l'effondrement de tous ses espoirs. Alors qu'en compétition nationale, les Clubistes tardent à retrouver leur bon rythme, en Coupe d'Afrique, c'est une tout autre formation qui se présente avec des joueurs prêts à aller jusqu'au bout, pour sauver sa saison ou pour bien l'aborder, cela dépend comment les choses sont interprétées.

Le Club Africain a ramené de Pretoria un résultat qui lui permet d'aborder son match «retour» avec beaucoup de confiance. Il sera accompagné par la formidable présence de ses supporters qui se feront fort de le pousser au dépassement et au désir de franchir ce cap ouvrant toutes grandes les portes d'une consécration continentale. Ce sera une bonne récompense pour cet ensemble, joueurs et personnel d'encadrement, qui n'est pas épargné par la malchance et qui sent qu'il peut tout faire aussi près du but. L'équipe clubiste a progressé sur le plan collectif et, à condition de stabiliser son effectif, est capable de saisir son destin en main.

Elle pourrait, certes, se contenter d'un nul pour se qualifier, mais tous les observateurs avertis souhaitent que la formation tunisienne fasse abstraction de ce résultat et entame sa rencontre avec la ferme impression que seule la victoire compte. Elle n'a pas intérêt de se souvenir du résultat ramené d'Afrique du Sud. Elle doit justement s'efforcer de prendre le match à bras-le-corps pour imposer son propre rythme et accéder au tour final avec l'aisance d'une équipe sûre d'elle et qui croit en ses moyens.

Et comme le pressentiment est un messager du destin, nous pourrions nous montrer optimistes. Mais pas au point d'oublier qu'une qualification ne se joue pas avec les bons sentiments.