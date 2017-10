Tunisie: Du stress et de l'adrénaline !

Il faut dire que le CA revient de loin. Fatigués par les dissensions au sein du la bulle clubiste, plombés par un climat «social» plutôt lourd, les fans veulent une parenthèse enchantée, en nocturne à Radès. Et à quelques heures du coup d'envoi, ils se préparent à ce rendez-vous tant attendu.

A cet effet, Radès devrait battre un record d'affluence ce soir. L'engouement autour du CA est tel qu'il montre que les fans du club de Bab Jedid ont besoin de se retrouver et de chanter vers la fin «le jour de gloire est arrivé» !

Sur ce, s'il est encore trop tôt pour parler d'un retentissant succès qui viendrait enrichir l'armoire à trophées, les supporters ont de bonnes raisons d'espérer une victoire, ce soir, avant le sprint finale et la conquête du titre continental. Oui, en l'état actuel des choses, c'est un moment privilégié, une chance unique parce qu'il y a peut-être un titre à la clé. D'ailleurs, le coach clubiste l'a expliqué avec beaucoup de lucidité : «Je n'ai pas de stress, mais de l'adrénaline», a-t-il calmement exposé. Réalistes à souhait jusque-là en C3, les Clubistes doivent toutefois éviter de bomber le torse trop tôt. Le CA joue dans son fief, c'est naturel qu'il soit favori.

Mais prudence tout de même. Supersport a des atouts à faire valoir, comme sa vitesse et sa vélocité. Et c'est dire combien le CA ne doit pas se montrer arrogant, mais plutôt confiant. Quel que soit son plan de jeu, son état d'esprit et la tournure des événements, l'objectif doit être atteint. En clair, il n'est pas question de parier sur celui qui sanglotera au coup de sifflet final. Mais de savoir à quelle sauce Supersport sera croqué ! Quant à l'assaisonnement, c'est une question secondaire. Bref, seule la vérité du terrain comptera.

L'antithèse parfaite

Ce soir, le CA a donc rendez-vous avec l'histoire. Il veut absolument s'offrir une finale de C3. Pour cela, il va passer un test d'envergure en recevant Supersport United.

Ce faisant, on ne s'y est pas penché à volonté, mais ça vaut la peine d'en parler. Le CA de cette année ne s'est pas renforcé en battant des records de dépenses. Or, on a tendance à dire qu'il faut investir pour concrétiser son ambition. Le CA actuel fait ainsi figure d'antithèse parfaite, du point de vue de la politique sportive.

Car, a contrario, il a misé sur de bonnes pioches, améliorant son effectif par de subtiles retouches. Maintenant, ce grand format de la C3 doit être négocié avec doigté et habileté. Il faut mettre les bouchées doubles, plus d'agressivité dans l'engagement, dans les courses, recadrer quelques détails tactiques en cours de match aussi. Rien ne doit être laissé au hasard. Oui, le CA ne doit surtout pas prendre son adversaire de haut, ni encore évoluer la peur au ventre. Du rythme, de la vitesse et de la détermination. Une place en finale se négocie ainsi. Bien sûr, les yeux seront braqués et orientés vers les attaquants tout d'abord.

Car le CA doit concrétiser les occasions qu'il se créera. Dans ce genre de match, et en football généralement, quand un adversaire joue bas, il y a souvent une jambe, une tête qui contre. Le CA doit donc se montrer engagé et ne donner aucun répit à Supersport. Assiéger les bases adverses, chercher les espaces, varier le jeu et se montrer intraitable sur la seconde balle. C'est ainsi qu'il finira par déstabiliser le représentant sud-africain. On dit souvent qu'en football, la victoire tient à si peu de choses. Sauf que le CA n'est pas là par hasard. Il a parfaitement préparé son coup et dessiné son parcours, jusque-là. Reste maintenant à donner la priorité au résultat plutôt qu'au spectacle. Pour qu'à la fin, Marco Simone puisse enfin se satisfaire d'un choix de carrière annoncé comme risqué de l'autre côté de la Méditerranée !