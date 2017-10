Tunisie: Une affaire de gladiateurs !

Durant toute la dernière période, l'on n'a cessé de faire le rapprochement entre l'épopée de la génération 2007 et celle d'aujourd'hui et d'évoquer la similitude de certains repères et indices entre les deux périodes et les acteurs qui les ont marquées.

Dans ce registre, il faut se rendre à l'évidence que l'Etoile version 2017 est nettement plus expérimentée et mieux rodée pour ce genre de rendez-vous et dispose d'arguments solides pour faire face à tous les aléas de la rencontre de ce soir. De plus, il ne faut pas oublier que les coéquipiers de Ben Amor sont d'ores et déjà imprégnés de cette culture de la gagne et des titres, puisqu'ils comptent à leur palmarès fort élogieux cinq titres : un championnat, 3 coupes et une coupe de la CAF «On joue ensemble depuis trois saisons, on se connaît parfaitement sur et en dehors du terrain, une donnée fondamentale qui fait notre force.

Ce soir, on doit oublier le résultat du match aller et jouer à fond nos chances de qualification, nous en avons grandement les moyens», disait Negguez qui sera l'un des atouts étoilés ce soir. Ce constat qui confère aux Etoilés une meilleure assise mentale pour gérer adéquatement et loin de tout affolement les différentes phases de l'épreuve de ce soir surtout les séquences dites communément « faibles »par les spécialistes du ballon rond.

Solidarité et transition rapide

Tels sont les mots d'ordre adressés par le staff technique de l'Etoile à ses joueurs pour déjouer les plans des protégés de Houssem Badri. En effet, Hubert Velud et ses adjoints ont exhorté les coéquipiers de Ben Amor à réduire les espaces entre les trois compartiments, et procéder à une récupération solidaire du ballon, sans oublier l'importance «d'étouffer» le porteur de la balle adverse par le rétrécissement de son champ de vision afin de limiter ses capacités à orienter le jeu de son équipe, sans oublier bien évidemment de repousser le plus loin possible la zone de manœuvre des Egyptiens par le biais d'un bloc relativement haut, voire équilibré. «Il y aura beaucoup d'impact physique dans les deux sens comme au match aller, il va falloir rester équilibré défensivement et offensivement et surtout ne pas céder d'espaces à l'adversaire», a déclaré Hubert Velud qui a également demandé à ses joueurs d'assurer une remontée rapide de la balle quand ils en ont la possession pour créer l'effet de surprise devant.

Mais la recommandation ferme était à n'en point douter de ne pas encaisser prématurément de but afin d'éviter de subir la fougue des locaux emmenés par un public indubitablement survolté: «Au risque de vous surprendre, certes il ne faut surtout pas encaisser prématurément de but, mais l'idéal serait de ne pas marquer précocement non plus, puisque ce scénario galvanisera davantage l'adversaire qui aura largement le temps avec l'appui imposant de son public de remonter la pente au fil du temps», nous a déclaré l'emblématique Majid Chettali.

Acosta préféré à Maraii

Volet formation, l'encadrement technique du club sahélien aura la chance de pouvoir compter sur la totalité de son effectif après la récupération de Bédoui qui sera présent dans l'axe de la défense et de Diogo Acosta qui vient de purger sa suspension et qui sera incorporé d'emblée à la pointe de l'attaque. L'attaquant brésilien, avide de rachat, s'est montré particulièrement affûté lors des entraînements et sera grandement utile par sa mobilité, son opportunisme -- à condition de jouer parfois à la première intention et sans le recours à des mouvements superflus -- et son jeu en déviation, permettant d'ouvrir des brèches pour ses coéquipiers ; quoique certains aient préféré voir Maraii débuter la rencontre compte tenu de son abattage et sa capacité de peser lourdement sur l'arrière-garde adverse, mais surtout en rapport avec une donnée psychologique importante, à savoir son envie de réussir un coup d'éclat devant Al Ahly et pourquoi pas attirer l'intérêt du sélectionneur national égyptien qui sera présent ce soir d'après nos sources et qui s'apprête à arrêter la liste des joueurs appelés à disputer la prochaine rencontre face à l'Ouganda.

En bref, la génération 2017 de l'Etoile se voit offrir, à partir de ce soir, une occasion propice pour marquer de son empreinte l'Histoire de son club. Elle en a réellement les moyens, il suffit d'y croire.

Formation probable : Balbouli, Negguez, Abderrazak, Bédoui, Konaté(Boughattas), Ben Amor, Trabelsi, Brigui, Bangoura, Lahmar(Msakni), Acosta.