Tunisie: Nos partis et la démocratie verticale

Avec le parti «de gauche» qui pointe à l'initiative de l'autre ancien ministre, Abid Briki, cela fera passer les courants à 210. Mais avec tous ces partis qui s'enorgueillissent de matérialiser le riche pluralisme qui a succédé au «parti solitaire», il est vital de se demander si le courant passe vraiment avec les Tunisiens, et si la République a réellement impliqué le citoyen dans l'aventure démocratique que promettait la révolution.

Un déficit de démocratie interne

S'agissant du fonctionnement interne des partis, rien n'est moins sûr ! Passons donc en revue les partis les plus populeux.

La crise de Nida Tounès n'a pas besoin du moindre argumentaire. Le nombre des sensibilités qui en sont issues parle de lui-même, sachant que les nouveaux partis structurés provenant de ces scissions ont fini par reproduire en les accentuant aussi bien le culte de la personnalité que le centralisme non démocratique.

Le cas le plus notoire est celui de Machroû Tounès. Son président a été un champion des mots d'ordre démocratiques dès le lendemain de la révolution, puis il se hissa aux avant-postes de la présidence de la République, avant d'être ramené à la case départ, en tant que secrétaire général de Nida, mais sans réels pouvoirs, invoquant le manque de démocratie. Ce qui marquera le lancement d'une campagne médiatique le visant jusqu'à son départ puis la fondation de son mouvement.

Seul à s'exprimer et décider

Or que voit-on aujourd'hui ? Un leader qui s'arrange pour être le seul à s'exprimer, avec, tout autour de lui, un enchevêtrement de structures et d'instances qui cachent mal la vraie pyramide accaparant la décision politique. Une pyramide réduite, selon certains membres du Bureau politique du parti, à sa propre personne et quelques exécutants. D'où les incessants mouvements de va-et-vient de Marzouk entre l'appui au chef de l'Etat, l'opposition franche, le soutien critique au gouvernement... puis l'éphémère formation d'un «front du salut» avec Ridha Belhajj et Slim Riahi, avant un retour furtif au Document de Carthage et à Youssef Chahed. Sans Belhaj et sa «Tunisie d'abord», petit parti qui n'a de cesse de critiquer et le gouvernement Chahed et le président Caïd Essebsi. Un parti qui, à son tour, se présente sous un organigramme surchargé et un fonctionnement vertical.

Ennahdha : l'union de façade

Le mouvement Ennahdha n'est pas indemne de ces travers mais ceux-ci prennent d'autres aspects. Après le dégivrage opéré en début de parcours, au retour de Rached Ghannouchi, avec le départ de divers petits groupes comme Chiîbi et la marginalisation d'autres, le parti va devoir négocier l'accord au sommet conclu à Paris avec BCE et le consensus «civil et moderniste» engagé. Cela conduira à une schizophrénie hypocrite inédite en politique, comme le vote massif pour Marzouki, alors que la direction «soutient» le candidat Béji Caïd Essebsi. L'histoire dira où cette dérobade mènera.

Mongi Rahoui, Abid Briki et...Moncef Marzouki

Du côté du Front populaire, les choses semblent mieux se passer, dans la mesure où quand on ne fait que s'opposer, il est plus aisé de préserver l'unité des rangs. C'est «l'union des chahuteurs». Malgré un tel mot d'ordre, les crises se sont succédé. Citons, à titre d'exemples, celle ayant accompagné la tentation de Mongi Rahoui de participer au premier gouvernement Chahed, puis celle ayant suivi la nomination de Abid Briki. Le départ prématuré de ce dernier est-il en liaison avec cette gêne maladive que ressentent les «frontistes» lorsqu'ils se trouvent à soutenir plutôt que s'opposer.

Enfin, les partis issus du CPR ont été encore plus explicites quant à ce flagrant déficit de démocratique interne. Car, sinon Moncef Marzouki aurait-il eu besoin de construire de zéro un nouveau parti et même de le voir entrer en confrontation avec l'ancien. L'ancien président fait, à son tour, la preuve que nos personnalités politiques se construisent des partis à leurs mesures, où donc la démocratique de fonctionnement est strictement verticale. Et c'est le travers majeur de notre démocratie institutionnelle qui, cependant, ne peut se passer des partis.