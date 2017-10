Tunisie: L'hommage ému de la sœur

Préfacé par le réalisateur et ami Férid Boughedir, l'ouvrage réunit un ensemble d'articles parus dans les journaux tunisiens ainsi que des témoignages des proches de la réalisatrice dont les films étaient en avance sur leur temps. La présente édition des JCC offre l'opportunité à Alia Baccar de présenter le livre et de rendre une fois encore hommage à la disparue.

Kalte, comme aiment la surnommer ses proches, était une femme qui jouissait pleinement de son indépendance et s'affranchissait de tous les tabous et idées reçues ; en témoignent ses films, particulièrement les deux longs métrages : «Keswa, le fil perdu» qui se moque du mariage traditionnel et «L'autre moitié du ciel», un appel à l'égalité de l'héritage entre femme et homme.

Dans un style à la fois léger dans la forme et profond dans le sens, Férid Boughedir a fait le portrait sans retouches d'une cinéaste au caractère trempé, un peu en avance sur son temps et qui a su assumer avec fierté tous ses choix. Alia Baccar, la sœur aînée, livre dans l'avant-propos les raisons d'une telle publication. Sans vouloir tout déflorer, nous laissons au lecteur le soin de découvrir le livre qui sera mis en vente dans la boutique des JCC qui sera montée à l'avenue Bourguiba durant le festival.

Dans la première partie de l'ouvrage, Alia Baccar passe en revue les étapes du parcours mouvementé de Kalte l'Etoile : son enfance insouciante au sein d'une famille moderne, ses études secondaires et supérieures qui l'ont menée vers une carrière cinématographique qui a démarré avec le montage et s'est terminée avec la réalisation de deux longs métrages et de quelques courts métrages, dont l'excellent docu-fiction «Quatre personnages en quête d'un théâtre».

Dans la deuxième partie, Alia Baccar présente l'œuvre cinématographique de Kalthoum et livre au lecteur ses écrits qui révèlent ses dons de critique d'art, son plaidoyer pour le cinéma tunisien, et les chroniques d'une citoyenne engagée au lendemain du 14 janvier 2011.

Dans la troisième partie, intitulée «Kalthoum Bornaz au regard des intellectuels», un choix d'articles écrits sur ses films et des interviews révèlent la personnalité de cette femme engagée et militante culturelle jusqu'au bout des ongles. Cette partie se termine sur les hommages posthumes qui lui ont été rendus en Tunisie et à l'étranger.

L'ouvrage est agrémenté de plusieurs illustrations et photos de la collection particulière de Kalthoum Bornaz et de sa famille. Alia Baccar a eu le mérite de mettre en lumière les facettes cachées du parcours de sa sœur pour que les générations présentes et futures gardent en mémoire «Kalte l'Etoile» éternelle.

