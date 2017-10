Tunisie: Le résultat en attendant la manière !

EST : Jemal, Mbarki, Chammam, Machani, Talbi, Coulibaly, Sassi, Bguir, Bessghaier (Eneramo 51'), Badri (Ben Hatira 74'), Khénissi (Kom 84')

USM : Bediri, Machmoum (Saidi 88'), Timoumi, Zediri, Hichri, Sabbahi, Hadda (Kabbou 75'), Ben Hassine (Tidjani 63'), Mosrati, Messaidi, Essifi

On attendait tous la réaction des « Sang et Or » à l'occasion de leur première sortie officielle après l'élimination en quart de finale de la Ligue des champions devant Al Ahly du Caire. Ce fut le cas hier face à l'USM pour le compte de la 7e journée du championnat.

Le but des «Sang et Or» ne s'est pas fait attendre. On jouait à peine la 5' quand Coulibaly ouvre le score suite à un coup franc de Bguir.

On pensait que l'Espérance est bien partie pour mener la vie dure à son hôte. Mais ce ne fut qu'illusion. Après l'ouverture du score sur la première occasion créée, les Espérantistes ne se sont pas montrés assez dangereux, exception faite de Maher Bessghaier, le seul joueur qui s'est montré vif, variant le jeu et se montrant dangereux par moments. Une première fois quand sa balle est déviée in-extremis en corner par la défense monastirienne (11'). Six minutes plus tard, le même Maher Bessghaier est revenu à la charge, tira, mais sa balle est passée légèrement du côté droit des filets de Bediri (17').

De leur côté, les visiteurs étaient les auteurs de trois occasions nettes durant la première période de jeu, mais la balle de Mosrati est passée légèrement du côté gauche des filets de Jemal (27'). Les Monastiriens se sont montrés particulièrement dangereux vers la fin de la période initiale quand Ben Hassine dribbla toute la défense espérantiste avant que Jemal n'intercepte la balle (41'). Le portier espérantiste était l'auteur d'une belle parade trois minutes plus tard quand il sauva sa cage en deux temps devant Hichem Essifi (43').

Réveil tardif...

Après la pause, les « Sang et Or » ont réédité le scénario de la période initiale en ouvrant le score au tout début de la seconde mi-temps quand Khénissi provoqua un penalty, transformé par Eneramo (57').

Après le but d'Eneramo, Skander Kasri a opéré des changements. La carte Anane Tidjani s'est avérée gagnante, puisque le Béninois a réussi à réduire le score à la 81' : après avoir driblé toute la défense espérantiste, Tidjani parvint à tromper Ali Jemal, aussi seul qu'impuissant.

Les quatre minutes du temps additionnel ne changèrent rien à la donne. Les Espérantistes ont remporté une victoire bonne à prendre pour se retaper le moral. Le résultat y est, mais pas la manière. La bande de Faouzi Benzarti paraissait quelque peu désemparée et avait du mal à asseoir son jeu. Pourvu que cette victoire permette au staff technique et aux joueurs de retrouver le sourire et, surtout, la sérénité. Car ce que nous avons vu hier, ce sont des joueurs encore affectés moralement au point que les jambes étaient assez lourdes sur le terrain. Une situation qui n'a pas profité à une formation monastirienne dont le réveil était quelque peu tardif.