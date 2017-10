Afrique: Buteurs africains - Première pour Keïta Baldé, grand huit pour Bakambu

Une fois n'est pas coutume, le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang n'a pas trouvé le chemin des filets en Allemagne alors que le Congolais Cédric Bakambu continue de marcher sur l'eau en Espagne. En France, le Sénégalais, Keita Baldé a enfin ouvert son compteur-buts à Monaco, au moment où l'inusable Camerounais Samuel Eto'o continue de viser juste en Turquie.

Allemagne / Bundesliga - 9e journée

Deux buteurs africains en Bundesliga ce week-end et pas de...Pierre-Emerick Aubameyang. Cette fois, c'est l'Ivoirien Salomon Kalou qui s'est illustré en égalisant pour le Hertha Berlin face à Fribourg (1-1). Imité par Ohis Felix Uduokhai, d'origine nigériane, qui a sauvé son équipe Wolsburg en égalisant dans les arrêts de jeu du match face à Hoffeinheim (1-1).

Angleterre / Premier League - 9e journée

Face à Bournemouth, le Sénégalais Mame Biram Diouf a marqué son troisième but de la saison, le deuxième consécutif après celui inscrit la semaine dernière face à Manchester City. Un but qui n'a pu empêcher la défaite de son équipe Stoke (2-1). Son compatriote Baye Oumar Niasse a été aussi impuissant avec Everton face à Arsenal. L'attaquant a certes marqué son 3e but en deux matches comme remplaçant, mais les Gunners étaient trop forts (5-2). Leurs voisins londoniens, les Spurs de Tottenham, étaient également trop fort pour Liverpool de Mohamed Salah battu 4-1. L'Egyptien a sauvé l'honneur des Reds.

Le Marocain Sofiane Boufal a ouvert son compteur but en donnant une précieuse victoire à Southampton face à West Bromwich Albion (1-0), quatre minutes après son entrée en jeu.

Belgique / Pro Ligue - 11e journée

Le Nigérian Taïwo Awoniyi a marqué son 4e but de la saison pour Mouscron lors de la défaite de son équipe face au Standard de Liège (1-3).

Le Burkinabé Boureïma Bandé s'éclate pour sa première saison en Belgique avec Malines. Mais sa sixième réalisation en championnat n'a fait que sauver l'honneur lors du match perdu devant Eupen (4-1) emmené par le Ghanéen Eric Ocansey, auteur d'un doublé.

Dans la rencontre Courtrai-La Gantoise (1-1), le Congolais, Hervé Kage a égalisé pour son équipe, qui accueillait, en répondant à l'ouverture du score du Nigérian Moses Simon.

Le défenseur ghanéen Joseph Aidoo a donné la victoire à Genk lors du choc face à Anderlecht (1-0). Son compatriote Nana Ampomah a participé à la belle victoire de Beveren sur la pelouse Zulte-Waregem (5-2).

Espagne / Liga - 9e journée

On n'arrête plus le Congolais Cedric Bakambu auteur de son huitième but en huit matches de championnat lors de la victoire de Villarreal devant Las Palmas (4-0). Le Léopard a encore marqué ce week-end, se rapprochant du meilleur buteur de la Liga, Lionel Messi (11 buts) et du meilleur réalisateur africain des championnats européens Pierre-Emerick Aubameyang (10 buts).

Fayçal Fajr a ouvert le score sur la pelouse de Levante (1-1). L'international marocain de Getafe a ainsi marqué son premier but de la saison.

France / Ligue 1 - 10 journée

Le Cap-verdien Nuno Da Costa s'est offert un doublé dimanche avec Strasbourg pour une victoire des Alsaciens à Nice (2-1). Le Requin bleu en est à trois réalisations pour sa première saison en Ligue 1.

Auteur de deux passes décisives lors de ses deux derniers matches avec Monaco, le Sénégalais Keïta Balde Diao a enfin marqué sous ses nouvelles couleurs. Le Lion a ouvert le score pour Monaco dans la rencontre remportée face à Caen (2-0). Annoncé comme le remplaçant de Kylian Mbappé, l'attaquant sénégalais, auteur de 16 buts en Italie la saison dernière, espère avoir enfin lancé sa saison.

Le Camerounais Guy Adolphe N'Gosso a offert une belle victoire à son équipe Amiens sur Bordeaux grâce à son but, le seul, face aux Girondins (1-0). Le capitaine de Toulouse, Issa Diop d'origine sénégalaise, a montré la voie également aux siens en signant l'unique but de la rencontre face à Angers (1-0).

Duel de buteurs africains lors de Nantes-Guingamp (2-1). Chidozie Awaziem a ouvert le score pour les Canaries (9e), le Guinéen Abdul Camara a égalisé (70e), et le Franco-Guinéen Abdoulaye Touré a assuré la victoire pour Nantes (86e).

Dijon peut aussi remercier son Tunisien, Naïm Sliti, auteur du deuxième but décisif lors de la rencontre importante en vue du maintien à Metz (2-1).

A Lyon, le Burkinabé Bertrand Traoré, buteur cette semaine en Europa League, a ouvert le score et lancé la démonstration lyonnaise face à Troyes (5-0).

Italie / Serie A - 9e journée

L'attaquant sénégalais Babacar Khouma a inscrit son premier but de la saison lors de la victoire de Fiorentina sur le terrain de Benevent (3-0).

Pays-Bas / Eredivisie - 9e journée

Le Marocain Oussama Assaidi s'est offert un beau doublé avec Twente face à Roda (3-0). Le Lion de l'Atlas a marqué quatre fois cette saison.

Turquie / Süper Lig - 9e journée

Match très offensif entre Goztepe Izmir et Alanyaspor (3-3) qui a vu le Camerounais Serge Etame y aller de son but, le troisième de la saison, pour Alanyaspor.

Le Camerounais Samuel Eto'o est toujours là. La preuve, son troisième but de la saison inscrit pour Antalyaspor face à Kasimpasa (2-1).

Le Malien Abdulwahid Sissoko a participé au festival offensif de la rencontre entre Akhisar Belediyespor Genclerbirligi (3-3). L'Aigle a inscrit le troisième but égalisateur de son équipe.

Le Cap-verdien Ryan Mendes a marqué face à Konyaspor lors de la victoire de Kayserispor (2-1). L'ancien attaquant de Lille a trois buts à son compteur cette saison.