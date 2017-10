Congo-Kinshasa: Avant l'arrivée de Tshisekedi, des opposants arrêtés à Lubumbashi

« Il arrivera et sera accueilli à l'aéroport, ensuite la police le prendra en charge pour assurer la sécurité », a expliqué le gouverneur de province tout en ajoutant que les partisans de l'opposition devront se soumettre aux dispositions imposées par les autorités provinciales. Mais la coordination du Rassemblement de l'opposition pour le Grand Katanga ne l'entend pas de cette oreille. Gabriel Kyungu, lui, insiste sur l'accueil, le tour dans la ville en cortège et le meeting prévu au square Forest.

L'opposition, elle, accuse les policiers d'avoir procédé aux arrestations à l'intérieur du siège et d'avoir saisi le matériel de sonorisation. Autre fait à noter : les autorités provinciales et l'opposition ne se sont toujours pas accordées sur les dispositions concernant le séjour de Félix-Antoine-Tshisekedi à Lubumbashi.

