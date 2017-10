Burundi: 2000 FBU, ce billet qui fait la pluie et le beau temps au Burundi

Le pouvoir qu'a ce billet vous procure parfois des sensations fortes. Certains vous prendront pour leur supérieur. Vous n'avez jamais été appelés chef par un policier ? Si cela ne vous est jamais arrivé, jalousez-moi. Ce billet « magique » peut à lui seul réaliser certains de vos vœux les plus fous. Il peut vous élever au rang de général. Pour preuve : pendant que certains se font contrôler, moi je passe. Un jour peut-être, il pourra me hisser au sommet, là-haut, sur le trône du commandant suprême des armées et des citoyens. Pour l'instant, avec 2000 francs, je peux couper la priorité aux gens, brûler un feu ou jouer au foot avec le guide suprême comme le font les vrais chefs.

Juste après les manifestations et surtout après le coup d'Etat manqué, nous nous sommes retrouvés face à des barrières sur nos ponts ou à l'entrée de nos quartiers, où on devait présenter nos cartes d'identité. Cette démarche il est vrai simpliste était présentée comme dissuasive. Ainsi la police pouvait trier le bon grain de l'ivraie.

Le rose est la couleur « universelle » de l'amour mais aussi du billet de 2000 fbu, talon d'Achille de nos « anges gardiens » en uniformes bleues. Ils l'adorent, l'adulent. Grâce à lui, vous montez de galons auprès d'eux. Ils vous cèdent le pouvoir qu'ils ont. C'est peut-être parce que ce bout de feuille coloré peut acheter une Primus fraîche. Tout est possible avec ce billet au départ vert qui, par la force des hommes, est devenu rose. Il nous fallait une monnaie difficilement « contre-façonnable», avions-nous appris quand on a changé le design des billets.

