Somalie: Le président Farmajo annonce une riposte contre les shebabs

« Le but est de rendre visite aux pays qui contribuent à la force de l'Union africaine en Somalie. Les discussions porteront sur l'intensification des opérations militaires contre les shebabs. L'objectif est aussi de demander à ces pays de soutenir le projet du gouvernement fédéral somalien de rétablir la paix et la stabilité. Samedi 23 octobre, le président Mohamed Farmajo a rencontré l'armée somalienne et il a demandé aux militaires de se tenir prêts pour les opérations contre les shebabs. Ces opérations devraient débuter prochainement. Les forces sont en train d'être déployées. Ce n'est donc plus qu'une question de jours, voire d'heures », estime Abdirahman Osman, le ministre somalien de l'Information.

