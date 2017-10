Mali: L' « Application mobile », de l' Ecobank du pays présenté aux acteurs des PME

La banque panafricaine Ecobank a initié, du 17 au 19 octobre 2017 à Maeva Palace, un forum pour présenter son nouveau produit « Application mobile » à ses clients entrepreneurs. Il s'agit plus précisément des dirigeants des Grandes, Moyennes et Petites entreprises maliennes.

« Ecobank Application » est une plateforme sécurisée de banque électronique offrant aux entreprises la possibilité d'initier à partir de leurs locaux des transactions et de générer des rapports à partir d'un profil d'accès unique. Il offre une gamme complète de solutions flexibles pour une gestion en ligne des encaissements et des paiements des entreprises.

Pour Touré Coumba Sidibé, la directrice générale d'Ecobank Mali, l'objectif de la tenue de ce forum est de mettre à la disposition de la clientèle les informations liées à la fonctionnalité « d'Ecobank Application mobile ». « Ce produit innovant permet de faciliter les transactions et de mieux gérer les trésoreries. Notre défi est de transformer votre attachement en une passion pour Ecobank. Avec « Application mobile », vous pouvez envoyer, recevoir de l'argent dans toutes les filiales du groupe Ecobank. Aujourd'hui, la banque doit se faire avec tous les supports. La tablette et surtout avec ce qu'on a tous les jours nos téléphones portable», a expliqué la directrice générale.

Avec la tenue de ce forum, la banque panafricaine, toujours à la pointe de la technologie, ouvre son produit à un public plus large, à savoir les petites et moyennes entreprises et les Organisations non gouvernementales (ONG).

La solution « Application mobile » d'Ecobank, qui est une banque en ligne, permet, entre autres, de visualiser les comptes et de pouvoir faire des transactions sur place sans se déplacer dans une agence Ecobank. A la différence des traitements manuels, l'entreprise qui passe par l'application mobile pourra travailler avec plus de sérénité et se concentrer sur son cœur de métier en se passant des allers et retours dans la banque pour ses transactions.

Pour avoir accès au service, la procédure est simple et ne nécessite aucune installation matérielle. Il suffit pour l'entreprise d'avoir accès à Internet et le reste se résume à remplir le formulaire de demande de service. Après cela, le nouveau client se verra attribuer un profil de connexion. A noter que le service est pour le moment gratuit pour tous les utilisateurs.