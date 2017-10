Togo: Fabre, Atchadam et alliés, ça déménage vers l'intérieur du pays !

Une nouvelle annonce de dates dans l'agenda de la Coalition des 14 partis de l'opposition togolaise.

Empêchée de ne pas pouvoir tenir ses marches des 18 et 19 Octobre derniers, du fait de la répression violente qui s'est abattue sur elle dans son envie de marcher alors qu'un décision du gouvernement interdisait les marches en semaine et lui proposait de tenir des meetings, la Coalition sera en tournée dans les prochains jours à travers le pays.

Du moins, de ce qui se rapporte par des proches de cette Coalition qui continue de revendiquer le retour à la Constitution de 1992, le Droit de vote de la Diaspora et la libération de toutes les personnes interpellées lors de leurs manifestations de ces deux derniers mois, du 28 au 30 Octobre 2017, les leaders seront en visite à l'intérieur du Togo pour réconforter et sensibiliser les populations dans la région centrale et dans le septentrion, à travers des rencontres et meetings. La même mission sera organisée du 04 au 06 Novembre 2017, cette fois-ci dans la région des plateaux et Maritime pour les mêmes objectifs.

Et à la suite de ces deux missions à la rencontre des Togolais de l'intérieur dont la mobilisation n'a pas fait défaut à la Coalition ces deux derniers mois, il sera question, selon les mêmes sources, d'une grande mobilisation à Lomé et dans les autres villes du pays les 07, 08 et 09 Novembre 2017, pour les mêmes revendications précitées.

Sera-t-il question de marches ou de meetings ? Au cas où il s'agirait de marches, seront-elles autorisées ou assistera-t-on encore à des scènes d'affrontements violents entre forces de sécurité et de défense et des manifestants comme ce fut le cas les 18 et 19 Octobre derniers à Lomé, vu que les dates annoncées sont aussi des jours ouvrables ? Seule la suite nous situera.