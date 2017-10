Togo: Mlapa buteur, Dové en finale coupe CAF, Dossévi passeur, Ogodjo en forme

Ils ne sont pas les seuls joueurs togolais à l'extérieur ayant fait parler d'eux le week-end écoulé mais c'est sur eux que nos projecteurs se sont arrêtés, pour faire voir leur performance. Ils ont pour nom, Mlapa Peniel, Dossèvi Mathieu, Womé Dové ou encore Idrissa Ogodjo.

Pensionnaire de la Bundesliga 2, l'attaquant togolais de Dynamo Dresden, Peniel Mlapa, arrivé au club l'été dernier en provenance de Bochum, a encore montré le week-end, ses folles envies de mieux faire. Face à Nuremberg qui avait inscrit deux buts, il a marqué sur penalty, le but réducteur de son club. Il a fait toute la rencontre. Ce but et ceux déjà inscrits par l'Epervier, amènent à s'en convaincre qu'il n'a pas fait un mauvais choix en acceptant quitter Bochum pour disposer d'un temps de jeu conséquent et faire un sacrifice considérable sur le plan financier.

Un autre qui ne devrait pas regretter son prêt au FC Metz en Ligue 1 de France, c'est le joueur togolais, propriété du Standard de Liège, Mathieu Dossèvi. Déjà passeur à plusieurs reprises avec le club messin depuis le début de la saison, le jeune frère de Thomas, a remis ça samedi dernier lors de la réception de Dijon. Si sa passe décisive a permis à Metz d'inscrire son seul but dans cette partie, il est à noter que ce but n'a pu peser dans la balance vu que Dijon a trouvé à deux reprises le chemin des filets. A l'arrivée, 2-1 pour les Dijonnais, à la défaveur de Mathieu et ses coéquipiers.

La première coupe CAF de sa carrière à soulever par Womé Dové ? L'interrogation reste entière et ne cconnaitra une réponse claire qu'au mois de novembre prochain à la suite des finales aller et retour. Mais en attendant, on peut retenir que Dové et ses coéquipiers ont arraché leur qualification pour la finale ce week-end en battant le Club Africain de Tunisie, sur un score de 3-1. Adversaire pour cette finale, c'est du lourd. Il s'agit du TP Mazembé de la RD Congo.

L'autre Togolais qui n'a pas échappé à nos jumelles, c'est le portier Idrissa Ogodjo. Pour sa deuxième sortie en championnat ivoirien de Ligue 1, en deux journées, il a rendu une copie très clean. Samedi, face à la formation de Bouaké FC, il a fait encore mieux en arrêtant un penalty. Ce qui a permis à son club, l'Africa Sport d'Abidjan de s'offrir une victoire de 2-0. Une deuxième victoire en deux journées de championnat (la première ce fut face à San Pedro 1-0) qui permet au club de se hisser en position de leader avec 6 points au compteur.

On espère dès lors que ces joueurs garderont le rythme jusqu'en mars prochain, pour aider la sélection nationale à mieux se comporter face aux Ecureuils du Bénin, en éliminatoires de la CAN 2019.