Mali: Viande du pays - Une filière porteuse pour développer l'entreprenariat féminin

Le Programme élevage pour la croissance économique du Mali « Livestock For Growth» (L4G) est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID dans le cadre de l'initiative Feed The Future.

Il appuie les acteurs impliqués dans le développement des chaines de valeur, bovin, ovin et caprin en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes qui constituent des groupes vulnérables.

Selon le directeur exécutif de L4G, Dr Joseph Sedgo, le programme AECOM - L4G est un programme de développement d'une durée de 5 ans (2015 - 2019) qui couvre trois cercles de la région de Tombouctou (Goundam, Djiré et Niafounké) et 5 cercles en 5ème région (Bandiagara, Bankass, Koro, Djenné et Mopti). Il vise à promouvoir de façon inclusive, la compétitivité économique de la chaine de valeur « Bétail - Viande » au Mali.

Le programme AECOM - L4G contribue à l'augmentation de la croissance économique, à travers le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des professionnels. Afin d'accroitre la quantité et la qualité du bétail offert sur le marché et de réduire des coûts de production et de transaction commerciale.

Le programme, pour l'atteinte de ses objectifs, procède à la diffusion des nouvelles technologies et s'intéresse à la gestion améliorée d'unités de production, à l'amélioration de l'accès aux intrants et aux services de qualité (santé animale, aliment bétail, semences et germoplasmes fourragers), la facilitation de la commercialisation interne et à l'exportation.

Mme Dougnon Hariéta Maïga, responsable de la société coopérative « Kamonu ai djouko » de Pel - Maoudé membre de la plateforme de Koro a exprimé sa satisfaction totale des activités du projet L4G dans l'autonomisation des femmes. Grâce à L4G, toutes les femmes des villages couverts disposent de petits ruminants qui leur permettent de subvenir aux besoins de la famille, a-t-elle laissé entendre, avant de plaider pour l'extension des activités à d'autres femmes et la pérennisation des acquis.