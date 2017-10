Burkina Faso: Grand prix cycliste Excellence Hôtel

Le Grand prix cycliste Excellence Hôtel s'est disputé, le samedi 21 octobre 2017, sur le boulevard Charles-de-Gaulle de Ouagadougou. C'est Boureima Nana de l'AJCK qui a remporté cette 10e édition.

L'Association des jeunes cyclistes de Koudougou (AJCK) s'est taillé la part du lion au Grand prix cycliste Excellence Hôtel 2017. Le club de Koudougou s'est offert deux places sur le podium. Boureima Nana a raflé le fauteuil de leader, et Bassirou Monéa a occupé la 3e place. L'arrivée s'est disputée en sprint. Et c'est de justesse que Boureima Nana a devancé son concurrent, Souleymane Koné, de SIFA Bobo. Pour cette 10e édition, 82 cyclistes de 24 clubs plus l'équipe du RD Congo, présente à Ouagadougou pour le Tour du Faso, ont pris part. A l'arrivée, on dénombrait au moins 43 abandons avec une vitesse moyenne de 39,641km/h.

Les cyclistes avaient à parcourir en tout, une distance de 127,6 km, soit 29 tours du circuit fermé de 4,4km du boulevard Charles-de-Gaulle. Aux 5 premiers tours, les cyclistes sont allés très vite, établissant la vitesse moyenne à 41,250km/h. Au 10e tour (44km), alors que la vitesse moyenne se mesurait à 40,698 km/h, on comptait déjà 28 abandons. Le peloton était jusque-là groupé. Les tentatives d'échappée étaient systématiquement neutralisées. C'est au 15e tour que le peloton s'est disloqué en deux. L'écart entre les 12 hommes de tête et le reste du groupe était de 38 secondes. Cet écart va se creuser profondément au 20e tour (88km) jusqu'à 2 minutes 17 secondes.

A 4 tours de l'arrivée, le groupe de derrière, conscient qu'il ne peut plus rattraper leur retard, baisse d'intensité et le nombre d'abandons s'élevait à 43. A 2 tours de l'arrivée, malgré la légère baisse à 39,904, l'écart entre les deux groupes s'est accru et atteignait maintenant 2 minutes 35 secondes. Sans surprise, ce sont les échappées qui ont occupé les premiers rangs. Le premier de l'équipe de la RD Congo, Bumba Fision Dukua, est arrivée 9e au classement.

Au titre des récompenses, le premier, en plus du maillot jaune, est reparti avec la somme de 150.000 F CFA et le trophée. Souleymane Koné s'est consolé avec la somme de 80.000 F CFA. Bassirou Moéna a lui reçu 60.000 F CFA. Le donateur de la course, Issaka Yamégo, Président-directeur de Excellence Hôtel, a offert, en marge des prix officiels, 5000F à tous les 82 cyclistes au départ de la course. A noter que des 6 coureurs de l'équipe nationale qui ont fait le stage en France, seulement Abdoul Aziz Nikiéma et Salif Yerbanga tous de l'USFA ont pris part à cette compétition. Une affaire de salaire non payé aurait conduit ceux de l'AJCK à boycotter la course.

Pengdwendé