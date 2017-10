Burkina Faso: Marché international d'échanges de devises

Pour participer au développement économique du Burkina Faso, la société Global business management institute (GLOBUMI) a lancé, un nouveau produit dans le tissu économique. Le lancement officiel dudit produit a eu lieu, lors d'une soirée-gala qu'elle a organisée, le samedi 21 octobre 2017 à Ouagadougou.

«Le marché Forex n'est rien d'autre que le marché international d'échanges de devises étrangères et notre société est spécialisée dans la fourniture de formation dans le domaine du trading sur ce marché et dans l'intermédiation et l'accompagnement de leurs clients-investisseurs sur ce marché ».C'est ainsi que la société Global business management institute (GLOBUMI) a été décrite par son directeur général, Hyppolite Sombié. C'était au cours d'un dîner-gala organisé le samedi 21 octobre 2017 à Ouagadougou.

Pour atteindre son objectif, la société a dévoilé ses offres de service au public au cours de cette soirée. Il s'agit selon M. Sombié, d'une part de la formation et d'autre part de l'intermédiation. La formation comprend trois niveaux dont la durée de formation varie entre une semaine à 6 mois.Le coût est fixé entre 30 000 à 1 250 000 F CFA. Et les participants pourront acquérir des compétences et outils nécessaires pour leur permettre d'intervenir aisément sur le marché du Forex. Toujours sur la formation, le directeur général a confié que leur objectif global est de parvenir à former 10 000 personnes d'ici à 2020.

Quant à l'intermédiation, M. Sombié a précisé qu'elle s'adresse à ceux qui ne sont pas disponibles pour suivre les formations et qui désirent intervenir sur le marché Forex. Ces personnes pourront, ce faisant, solliciter le service du bureau des traders de GLOBUMI pour qu'ils interviennent et sur le marché et sur la levée des fonds pour elles. Ces actions s'inscrivent dans « la révolution économique et financière » aux dires du directeur de GLOBUMI.

En effet, créé en juillet 2016,les responsables de la société veulent donner l'opportunité à toute personne qui souhaiterait découvrir ce nouveau marché.Pour sa part, le parrain, Pierre Claver Damiba, a relevé que ce marché est peu connu en Afrique francophone en général et au Burkina Faso en particulier, avant de revenir sur ses avantages. « Un investisseur dans le marché des changes va opérer un bon choix pour une triple raison.

Une opportunité à saisir

D'abord le rendement est très élevé. Lorsque vous mettez 100 F CFA, au bout de 8 mois, vous avez 180 F CFA de bénéfice. Ensuite, ce marché vous permet d'épargner dans des conditions plus rentables et troisièmement pour ceux qui veulent faire des investissements qui peuvent par exemple placer 120 millions de F CFA, au bout de 8 mois, ils ont comme bénéfice 180 millions de F CFA», a-t-il indiqué. C'est pourquoi M. Damiba a exhorté la jeunesse à se lancer dans ce nouveau secteur en se formant. «Tout le monde veut faire la finance- comptabilité en oubliant que ce secteur tend à se saturer.

Alors, j'invite les jeunes à se lancer aussi dans l'ingénierie financière », a-t-il déclaré. Des récompenses ont été décernées aux lauréats de la première formation. Et l'un des lauréats, Alain Benon, a confié que l'arrivée de la formation de GLOBUMI sur le Forex est une opportunité pour la jeunesse de se hisser à un niveau où, elle le désire.