Burkina Faso: Revue des projets et programmes du MINEFID

La 2e revue de l'année des projets et programmes sous tutelle du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, s'est tenue le vendredi 20 octobre 2017 à Ouagadougou. Elle a révélé un taux d'exécution physique et financière respectifs de 60,47% et 40,69%.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES), 9 projets et programmes sont exécutés sous la tutelle du Ministère de l'Economie des Finances et du Développement (MINEFID). Le vendredi 20 octobre 2017, les parties prenantes dans la mise en œuvre de ces projets et programmes ont examiné le bilan des activités réalisées au 30 septembre 2017. Il fait était d'un taux d'exécution physique de 60,47% pour un taux d'exécution financière de 40,69%. Cet exercice, 2e du genre après la revue sectorielle d'avril dernier, a mis en lumière des points positifs et des difficultés.

Selon le secrétaire général du MINIEFID, Seglaro Abel Somé, l'élaboration du guide de réaménagement budgétaire, du guide d'élaboration des politiques sectorielles et des directives sur la divulgation des informations budgétaires, sont des acquis engrangés par le MINEFID au cours des trois trimestres écoulés. « La construction d'infrastructures éducatives en faveur de l'accroissement de l'offre éducative et la mise à disposition de produits financiers adaptés à l'agriculture familiale viennent compléter la liste des réalisations positives », a-t-il poursuivi. De l'avis du directeur général des études et des statistiques sectorielles du MINEFID, Souleymane Nabolé, des difficultés tels que le déblocage tardif de la contrepartie nationale et les tensions sociales, ont quelque peu handicapé les résultats enregistrés.

La revue sectorielle a été l'occasion pour les différents acteurs de réfléchir à l'assignation des lettres de missions aux coordonnateurs des projets et programmes. « Sous l'impulsion des plus hautes autorités du département, les coordonnateurs vont avoir des lettres de missions claires répondant aux principes de la gestion axée sur les résultats ». Les mécanismes en vue d'une synergie entre l'ensemble des projets et programmes conduits par le MINEFID ont été également définis au cours de la rencontre. « Il s'agit de pérenniser les bonnes pratiques constatées dans la gestion, afin d'être plus complémentaires, efficaces et efficients », a conclu le secrétaire général du MINEFID.