Burkina Faso: Nuit des champions AJSB

Après une super-coupe réussie à Kaya le 15 octobre 2017, l'AJSB a tout aussi sa Nuit des champions 2017. La cérémonie a été rehaussée par le patronage de Sa Majesté le Moogho Naaba Baongho(représenté par le Wayalgin Naaba Tanga), la présidence du ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré, le parrainage de Alpha Barry, Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale (MAECR). On y notait également d'illustres invités, la plupart gravitant dans le monde du sport. Vingt-quatre athlètes de 24 disciplines, reconnus meilleurs de la saison, sont passés tour à tour à la tribune d'honneur pour recevoir leurs récompenses.

