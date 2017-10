Madagascar: Réveillon 2017 - La diva Bodo sera sur Le River Palace

Le concept promet quelque chose d'exceptionnel. Un réveillon-croisière sur la Seine. Robe longue et nœud papillon comme code vestimentaire.

Passer la soirée de la Saint Sylvestre à bord d'un bateau de luxe, Le River Palace, avec la diva Bodo comme tête d'affiche, ressemble à un scénario de film des grosses productions ou presque. Pour ceux qui cherchent à savourer un moment extraordinaire pendant la dernière nuit de l'année, cette option s'adresse à eux, et il conviendrait de réserver à l'avance.

Le River Palace incarne l'élégance sur la Seine. Inspiré des « Ballrooms » des grands palaces, le River Palace offre un cadre à la fois raffiné et contemporain. Sous des grands lustres en cristal de Bohème on admire le spectacle de la Seine au travers de hautes baies vitrées. Il est également possible d'accéder à un toit terrasse découvert, permettant une vue panoramique sur Paris. Représentant l'élégance même, le River Palace est un bateau d'exception.

À la fois raffiné et contemporain, il dévoile toute sa splendeur. Ce sera dans ce somptueux cadre que la grande star de la variété malgache apportera sa touche personnelle, en matière d'animation. Elle sera assistée par le groupe Groove Fusion dans cette impériale conception. Les paysages défileront, le cocktail dînatoire battra son plein et le champagne coulera à flots. L'esprit de fête à la malgache enivrera la Seine, pour cette occasion.

Selon notre source, une tête malgache est derrière cette idée innovatrice. Une formule qui rassemblera la diaspora malgache pour

l'« Asaramanitra ». Et Herilala Andriamparany, un membre de l'entité organisatrice de cet événement de laisser entendre « Cette soirée nous permettra de voir si notre cible réagira à notre offre. Et je suis plutôt optimiste. On compte la rééditer chaque année. Ce sera une scène prestigieuse de plus dans l'Hexagone pour les artistes malgaches »,