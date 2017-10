Afrique: Gianni Pittella - «La gauche socialiste et progressiste à un rôle a jouer en Europe et en Afrique»

interview

La Convention Together qui réunit les socialistes progressistes européens vient de se tenir du coté de Bruxelles, les 18 et 19 octobre. L'occasion de refaire le point sur l'évolution de la gauche dans son ensemble sur le vieux continent, mais aussi ailleurs dans le monde.

Au cœur de toutes les convoitises avec les forts taux de croissance qui caractérisent les économies sur le continent, l'Afrique n'est pas en marge de ces réflexions au vu de tout ce qui s'y passe dans les domaines politiques et sociales. Dans cet entretien, c'est avec le Président du Groupe des Socialistes et démocrates européens (S&D) au Parlement de l'Ue, Gianni Pittella, à l'origine de la convention Together mais aussi de la Semaine de l'Afrique organisée par les S&D au mois de septembre, que Sud Quotidien vous plonge dans ce débat sur l'avenir des gauches ici comme ailleurs dans le monde. Entretien...

Confrontée à toutes les formes d'ingérences, qui viennent de l'occident, mais aussi de la Chine et de l'Orient, vers quelle gauche devrait s'orienter le continent noir pour s'imposer une nouvelle vision et des rapports plus bénéfiques avec le monde ?

La gauche chacun peut se l'inventer en fonction de ses valeurs, de ses idéaux, de son parcours humain et politique, et du monde qui l'entoure. Ce monde ne se limite pas à l'Occident, la Chine ou l'Orient car ses frontières sont multiples, elles vont du local au global. Ce n'est pas à moi de dire aux Africains vers quelle gauche ils doivent se tourner, je préfère soumettre une offre politique sur la base de mon expérience et des récentes trajectoires de la gauche en Europe et de ses relations avec le continent africain.

Il y a quelques jours, les leaders socialistes et réformistes européens se sont réunis à Bruxelles pour une grande convention durant laquelle un message très clair a été envoyé à vos concitoyens européens en disant : « Nous devons changer l'Europe et nous battre pour la rendre plus juste et plus sociale. » Qu'est ce qui se cache derrière ce défi ?

Le projet politique lancé dans les années 90 par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l'ex. Chancelier allemand Gerard Schröder touche à sa fin. Après la chute du mur de Berlin, la gauche réformiste a de manière progressive trahi les valeurs pour lesquelles elle s'est battue pendant plus d'un siècle, à savoir la défense d'un État social capable de protéger ses citoyens, en particulier les classes sociales les plus faibles. Et avec quel objectif ? Conquérir l'électorat de la droite populaire, et dans certains cas populiste, pour gagner et rester au pouvoir. Cette stratégie nous a certes permis de gouverner bon nombre de pays, mais aujourd'hui beaucoup électeurs acquis à notre cause il y a vingt ou trente ans nous fuient pour voter Marine Le Pen ou Viktor Orban. Je pense notamment aux ouvriers et aux jeunes précaires victimes de la globalisation et de la crise financière et économique qui s'est abattue en Europe en 2007.

Aujourd'hui, les Européens ont peur ; et cette peur est exploitée par des mouvances populistes et extrémistes sans foi ni loi qui font de l'immigré, la cause de tous leurs malheurs. La gauche ne peut ignorer l'inquiétude profonde qui agite nos citoyens, elle doit y répondre en se reconnectant avec eux et leurs territoires, pour une Europe plus sociale, plus juste et plus solidaire. Aujourd'hui être de la gauche progressiste en Europe c'est faire en sorte que la mondialisation arrête de broyer la majorité au profit d'une minorité. Mais pour cela, nous avons besoin d'un État doté de moyens qui lui ont été pillés par le monde de la finance et des multinationales championnes de l'évasion fiscale.Voilà un combat commun que la gauche européenne et celle africaine progressistes et réformistes pourraient mener ensemble, tout en respectant nos différences, à savoir nos trajectoires et les milieux dans lesquels nous devons répondre aux défis lancés par la mondialisation. La gauche réformiste européenne doit soutenir tous ceux qui en Afrique se battent contre la pauvreté et la violence politique, défendent l'environnement et l'État de droit, et favorisent une croissance économique équitable au profit de tous les citoyens africains. Le monde a besoin d'une Afrique forte et non faible.

Au Sénégal, les générations qui se sont réclamées de la gauche, du Marxisme-léninisme, du Maoïsme, mais aussi des Trotskistes, n'ont pas pu renouveler sur le long terme l'éventail et leurs idées. Sortie de la guerre froide et de la colonisation, de mai 68 pour la plupart, ces mêmes générations sont aujourd'hui pour certains, au cœur des appareils d'Etat avec toutes les tares. Peut-on parler de gauche avec ces gens ?

Diriger un pays dans un contexte social et économique difficile s'avère beaucoup plus compliqué de ce que l'on imagine. Quelles ont été les marges de manœuvre des dirigeants sénégalais lorsque dans les années 80 les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque Mondiale et le FMI, leur ont demandé d'appliquer à la lettre les plans d'ajustement structurel imposés à l'ensemble du continent africain ? Quasiment nulles. Mais, malgré des rapports de force qui souvent n'avantagent pas l'Afrique, je pense que tout leader de gauche doit se fixer trois objectifs, indépendamment des circonstances : promouvoir la justice sociale, favoriser une croissance qui ne profite pas qu'à une minorité et passer le flambeau du pouvoir aux nouvelles générations dans des temps raisonnables. L'Afrique est le continent le plus jeune au monde, mais cela ne se reflète pas suffisamment dans les parlements nationaux. Nous avons parfois le même problème en Europe, il est temps que les générations des années 60 laissent la place à la jeunesse.

Quand on parle de la gauche en Afrique, un pays comme l'Angola, soutenu dans sa guerre d'indépendance par nombre de régimes politiques, contre le colon portugais, est aujourd'hui au cœur de tous les débats ; tant au plan économique, social, et socio-politique. Agostino Neto mort en 1979, voilà que Dos Santos son ancien premier ministre lui succède dans les conditions que l'on connaît.

Que vous inspire cet exemple de gauche qui a permis à un homme (Dos Santos) de mettre sous sa coupe comme au Zimbabwe avec Mugabe tout un pays ?

Comme au Zimbabwe, en Angola les dérives autoritaires ont débuté après la proclamation de l'indépendance. Les parcours de Mugabe, Neto et Dos Santos sont ceux de leaders africains d'inspiration marxiste-léniniste qui ont conquis le pouvoir pour y rester en contrôlant tous les leviers. Dos Santos n'a fait que suivre le chemin tracé par son prédécesseur. Les immenses ressources pétrolières dont bénéficie l'Angola auraient dû profiter à tous les citoyens angolais, au lieu de cela les disparités sociales n'ont fait qu'augmenter. Les bénéfices tirés de la vente du pétrole n'ont bénéficié qu'à une infime partie de la société angolaise, en particulier les proches du pouvoir et la famille Dos Santos. C'est tout le problème des pays mono-exportateurs de pétrole ou de gaz. Avec la chute des cours des matières premières, l'Angola paye aujourd'hui au prix fort la mauvaise gouvernance de ses dirigeants. Nous attendons de voir si l'arrivée au pouvoir de João Lourenço changera la donne. Je pense que le leadership angolais aurait dû s'inspiré d'un pays comme la Norvège, qui produit en moyenne le même nombre de barils de pétrole par jour que l'Angola.

Et pourtant, les Norvégiens ont créé un fonds souverain qui vaut aujourd'hui 1.000 milliards de dollars, alors que son équivalent angolais n'en vaut que cinq milliards. Une gauche au pouvoir ne peut être une gauche qui ne pense qu'à s'enrichir ou réprimer des journalistes comme l'Angolais Rafael Marquez, que j'ai eu le privilège de rencontrer récemment à Bruxelles. Leurs exemples n'ont rien à voir avec les valeurs sociales et éthiques qu'incarne la gauche. Il y en a d'autres qui mériteraient d'être cités, et le premier d'entre eux est Nelson Mandela. Un leader de gauche respecté en Afrique et dans le monde entier.

A l'heure d'Internet et de facebook, comment expliquer aux jeunes d'Afrique et du monde ce que doit être une bonne gauche ?

C'est une excellente question. En Afrique comme en Europe, des dizaines de millions de jeunes utilisent internet et les réseaux sociaux pour échanger, partager leur connaissance ou mener des combats politiques, voir des révolutions comme celle du Printemps arabe. Ce sont des outils extraordinaires qui permettent aux jeunes du monde entier de se connecter entre eux, d'avoir accès à l'information et de la produire de façon beaucoup rapide que dans le passé. De nos jours, aucun dirigeant ne peut imaginer de diriger un pays comme il y a vingt ans, car au niveau de la communication, tout va très vite. Essayer d'expliquer aux nouvelles générations ce qu'est une gauche moderne et progressiste est tout aussi compliquée. Je vais donc aborder le problème autrement.

Nombreux sont ceux qui aujourd'hui applaudissent Amazon, Google ou Facebook pour les bienfaits qu'ils portent à l'humanité. Très bien, mais ces entreprises sont aussi protagonistes d'une révolution technologique qui pour la première fois dans l'histoire de l'homme détruise plus d'emplois qu'elles n'en créent, et surtout elles échappent à tout contrôle fiscal tout en continuant à faire des profits colossaux. En 2016, le chiffre d'affaires de Facebook équivaut à 27 milliards de dollars, dix milliards de plus que le PIB du Sénégal. En 2014, cette société n'a payé que 320.000 euros d'impôts en France, alors qu'elle aurait dû en verser 43 millions ! Fuir les taxes, c'est empêcher l'État de soutenir un enseignement de qualité, de garantir une meilleure sécurité des citoyens et l'accès pour tous aux services sociaux et de santé ! En sachant les ambitions que nourrissent les multinationales de la Silicon Valley en Afrique, j'invite à réfléchir. Voilà comment j'expliquerai aux jeunes africains et européens ce qu'est une gauche moderne et progressiste : « C'est une gauche qui ne s'oppose pas aux nouvelles technologies, mais elle veut s'assurer que les multinationales du Web payent leurs impôts et qu'elles cessent de contribuer à aggraver les fractures sociales ».