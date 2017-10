Sénégal: Sanctions disciplinaires et exclusion de Khalifa Sall et cie du Ps - Feu vert à Tanor

Après le Secrétariat exécutif du Parti socialiste (Ps), ainsi que le Forum des jeunesses socialistes, c'est au tour des Secrétaires généraux de coordination de plaider pour l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie du Ps.

Réunis, le samedi 21 octobre, en Assemblée générale élargie aux responsables du parti et à certaines structures de ladite formation politique, sous la présidence du Secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, les Sg des coordinations donnent l'onction au Bureau politique des «Verts de Colobane» de décider du sort des dissidents.

L'exclusion du maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall et ses camarades «dissidents», notamment le maire de Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Dias, son collègue de la Médina, Bamba Fall, ou encore celui de Dalifor, Idrissa Diallo, sans oublier l'édile de la commune de Podor, Aïssata Tall Sall, etc, semble atteindre un point de non retour. La quasi-totalité des instances du Parti socialiste (Ps) se prononcent en faveur de l'exclusion de ces derniers.

En effet, après le Secrétariat exécutif du Parti socialiste (Ps), ainsi que le Forum des jeunesses socialistes, c'est au tour des Secrétaires généraux de coordination de donner le feu vert au Bureau politique (Bp) du Ps, seule instance habilitée à sanctionner, de décider du sort à réserver aux «socialistes» membres de la coalition Alternative 2017 et de la plateforme Osez l'avenir. En Assemblée générale élargie aux responsables du Ps ainsi qu'aux autres structures du parti à la Maison du parti, le samedi 21 octobre dernier, les 88 Secrétaires généraux de coordination qui ont répondu présents sur les 137 que compte ladite instance du parti, ont tout d'abord réitéré leur ancrage dans le Ps.

Sous la présidence du Sg du Ps, Ousmane Tanor Dieng (Otd), les Sg des coordinations sont tous unanimes sur la sanction proposée par le Secrétariat exécutif contre les dissidents «alliés à une certaine opposition, lors du référendum, des élections du Hcct et des législatives du 30 Juillet 2017». C'est du moins la version du porte-parole adjoint du Ps, Me Moussa Bocar Thiam, qui précise que cette instance n'a pas les compétences pour sanctionner leurs camarades «rebelles». Ils accusent Khalifa Sall et compagnie d'avoir initié «de nombreuses tentatives d'anéantissement, de destruction, de déstructuration et de déstabilisation de notre parti». Selon eux, ces actes «d'indiscipline caractérisée, posés quotidiennement par des camarades dissidents» sont en violation «des dispositions réglementaires, régissant l'organisation et le fonctionnement de notre Parti, notamment la Charte du Militant ainsi que l'article 07 des Statuts».

Cette assemblée générale a été aussi un prétexte pour les camarades de feu Léopold Sédar Senghor de parler de la massification et de l'animation du Ps dans tout le pays, tout comme au niveau de la diaspora. Selon Me Thiam, le parti a décidé de se mettre à l'œuvre en prélude aux prochaines échéances. Mieux, Ousmane Tanr Dieng et compagnie comptent préparer activement les élections de 2019. Pour ce faire, les socialistes qui se sont réunis dans une Maison du Parti socialiste bunkerisée par de gros bras, ont décidé de procéder à la vente de cartes de membre. Ils se sont ainsi convenus de monnayer les nouveaux spécimens à 200 Fcfa l'unité. De l'avis du porte-parole adjoint du Ps, la vente des cartes de membre va démarrer le 1ier décembre prochain.

A noter, par ailleurs que sur les 137 Secrétaires généraux de coordination, seuls 88 ont réaffirmé pour le moment leur ancrage dans le parti. Les coordinations absentes sont celles de Kaolack, de la Patte d'Oie et naturellement celles de Dakar.