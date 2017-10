Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui rencontrait les médecins-chefs des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, les directeurs des établissements publics de santé et les syndicalistes à Ziguinchor vendredi dernier a relevé que «ce qui s'est passé à Pikine est très douloureux. Je suis peiné à chaque fois que j'en parle. Mais ce qu'il faut comprendre, est que l'information qui a été révélée par la presse en termes de facturation et de réclamation d'une somme de 200.000 F Cfa n'est pas exacte», a soutenu le ministre.

C'est Abdoulaye Diouf Sarr qui dédouane ainsi les personnel de l'hôpital de Pikine accusé de «négligence» et de réclamer «200.000» F Cfa pour la prise en charge de la patiente Aïcha Diallo dont les circonstances du décès dans cette structure de santé de la banlieue dakaroise ont suscité polémiques et indignation.

