Sénégal: Les femmes de l'Apr Mbao chargent Awa Niang

Dans une déclaration liminaire, la coordination des femmes de l'Alliance pour la République (Apr) de Mbao ont désavoué leur coordinatrice communale en la personne d'Awa Niang, député et non moins deuxième questeur à l'Assemblée nationale, suite à sa sortie virulente la semaine dernière contre Abdoul Karim Sall, directeur général de l'Autorité d régulation des télécommunications et des postes (Artp).

«Nous avons appris, avec beaucoup d'étonnement, à travers la presse de ce mercredi 18 octobre 2017, que Mme Awa Niang, lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) de l'Alliance pour la République (Apr) de la veille, s'est attaquée avec virulence et une haine injustifiée à notre leader M. Abdou Karim SAll, coordonnateur de l'Apr Mbao et coordonnateur des cadres républicains du département de Pikine», soutient ladite coordination dans un communiqué transmis hier, dimanche 22 octobre à la rédaction.

Sur ce, «la Coordination des femmes de l'Apr Mbao exprime ainsi toute son indignation par rapport à cette sortie malheureuse de Awa Niang».

Et sous ce rapport: «Elle réaffirme, par ailleurs, qu'elle ne la reconnait pas à la tête de l'instance départementale».

Toujours sur cette sortie virulente, la coordination des femmes de l'Apr dira: «Awa Niang, encore tombée très bas, confirme, de jour en jour, qu'elle ne mérite pas de siéger au sein de cette haute instance du parti. Elle y est arrivée, et nous le savons tous, par la magie de lobbies partisans et autres astuces dont elle seule connaît les secrets et le mode opératoire».

Convaincue que Awa Niang est dans le faux, ladite coordination laisse entendre qu'«à l'heure du bilan, Awa Niang, sans nul doute, vient ainsi de rater une belle occasion de se taire à jamais. Elle qui, en tant que tête de liste dans un département à grands enjeux politiques, a fait enregistrer à notre parti le plus faible pourcentage lors des dernières élections législatives».

Les femmes de la dite coordination ont même mis en garde leur camarade «tous ses souteneurs tapis dans l'ombre de toute tentative de saper le travail d'un leader politique (Abdoul Karim Sall) toujours au service de son mentor M. Macky Sall et des populations», avant de soutenir que «ces forfaitures ne passeront plus jamais. Pas en tout cas dans notre département».