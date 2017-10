Sénégal: Manque d'assistance et d'accompagnement - Les victimes de mines de Ziguinchor dans le désarroi interpellent l'État

Le conflit casamançais n'a pas fait que des morts, il a laissé derrière un lot de victime par mines. Ces engins de la mort qui ont semé tristesse et désolation dans cette partie sud du pays.

Affectées par leur situation, ces victimes de mines qui se comptent par centaines dans la région décrient le manque d'assistance dont elles souffrent. «Nous réclamons un soutien et une assistance dans la durée et non des actions ponctuelles qui ne sont pas pour améliorer notre situation», lâche Mamanding Gasssama, membre de L'ISAD (Initiative solidaire des Actions de développement) qui poursuit : «les actions qui sont entreprises dans ce sens sont faites de manière ponctuelles. Et, le besoins revient et les victimes de mines se retrouvent dans des situations désastreuses. Malheureusement, depuis quelques années, on se rend compte que c'est un secteur qui est de plus en plus en léthargie; et que la contribution de l'Etat ne se fait pas sentir... »

Placer cette assistance aux victimes de mines dans une structuration qui s'inscrit dans la durabilité, c'est le plaidoyer fait aujourd'hui par ces victimes de mines qui déplorent le fait que la plupart des actions entreprises sont portées sur l'urgence, sur les questions d'appareillage... alors qu'il faut dérouler un plan d'insertion de ces personnes «handicapés» par des projets et des plans de recrutement dans la fonction publique. Car, déclare Mamanding Gassama, «je lance un appel d'un jeune casamançais pour une meilleure sensibilisation sur les accidents par mines qui doivent être de vieux souvenir. Plus question de parler d'accident par mines».

Aujourd'hui, il y a un besoin pressant de redynamiser l'action anti-mine en Casamance. Une urgence, selon les membres de l'ISAD, qui se refusent d'être des éternels assistés car, dira un des membres, «ce que nous réclamons, c'est de travailler dans des projets concrets. Le PlANAM, Plan National d'Action Anti-Mines, qui date de 2014 n'a jusqu'à présent pas fait l'objet de refinancement. Ce sont autant de réalités qui confortent l'idée selon laquelle il faut une meilleure assistance aux victimes de mines dans une région comme la Casamance où les urgences sont nombreuses... »

Dans une situation difficile, les victimes des mines interpellent les autorités pour plus d'accompagnement dans cette partie méridionale du pays qui, par le silence qui entoure depuis la regrettable séquence de crépitement des armes, tourne doucement mais lentement les tristes pages d'un feuilleton d'accident par mines qui a traumatisé la région pendant près de trois décennies. Bien qu'encore présentes dans certaines zones de la Casamance, les mines qui ont semé désolation observent une pause salvatrice d'accidents qui ont métamorphosé la vie de certaines personnes qui ont eu le seul tort de se retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment.