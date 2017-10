Sénégal: Week-end des Lions - Diao Baldé Keïta et Babacar Khouma ouvrent leur compteur

Les Lions ont vécu une journée des premières dans les championnats européens du week-end. Diao Baldé Keita avec Monaco et Babacar Khouma de Forentina ont réussi à ouvrir samedi leur compteur buts de la saison.

Baye Oumar Niasse a aussi trouvé le chemin face à Arsenal qu'il recevait pour le compte de la 9e journée. Une journée de Premier League à oublier pour les Lions et leurs clubs qui sont tous précipités vers la zone rouge du classement.

Diao Baldé keita a attendu la 10e journée de la Ligue 1 pour trouver ses sensations de buteur en ligue 1 française qu'il a rejoint cette saison en provenance de la Lazio de Rome. L'attaquant des Lions a ouvert son compteur buts à l'occasion de la réception de Caen en Ligue 1, match comptant pour la 10ème journée. Servi dans la profondeur, l'attaquant monégasque a utilisé sa force et sa vitesse pour ensuite remporter le duel face au portier Vercoutre qu'il trompe d'un tir qui rase le poteau gauche. Avec ce succès, (2-0) les Monégasques se sont maintenus à la 2e place au classement derrière Psg.

Babacar Khouma, l'un de ses partenaires chez les Lions a également vécu une première en Serie A italienne en ouvrant samedi son compteur et participé à la victoire de son équipe face à Bénévents (3 à 0). A peine a-t-il foulé la pelouse en seconde période que l'attaquant des Lions offrait le deuxième but à la 47e. Soit une minute après son entrée en jeu. En Angleterre, la ligne offensive des Lions s'est illustrée à travers Baye Omar Niasse et dans une moindre mesure Mame Birame Diouf aujourd'hui dans un rôle d'arrière.

Entré en cours de jeu face à Arsenal, Baye Oumar Niasse en a profité pour s'offrir son 3e but de la saison avec les Toffees d'Everton. Alors que son équipe était menée au score (4 à 1), Baye Oumar Niasse a ainsi profité d'une retro passe de la défense d'Arsenal pour chiper la balle et réduire le score. Un but qui ne sera d'aucun effet puisque Everton devrait s'incliner sur le score (2-5) et se rapprocher davantage de la zone rouge. A l'image d'ailleurs d'Idrissa Guèye qui a vu rouge avec son expulsion à la 68ème minute à cause d'un deuxième carton jaune obtenu suite à un tacle.

Le milieu de terrain des Lions écope de son premier carton rouge depuis son arrivée en Angleterre.

Repositionné dans un rôle de défenseur, Mame Biram Diouf n'a de son côté pas perdu le sens du but puisqu'il est parvenu à marquer samedi avec Stoke City son troisième but de la saison en Premier League. Mené à la marque par Bournemouth (2-0), l'attaquant des Lions a réduit le score à la 63e min. Mais son équipe Stoke City devra finalement s'incliner sur la marque de 2 à 1 et pointer à la 17ème place au classement avec le même nombre de points (8) que West Ham de Diafra Sakho et Cheikhou Kouyaté.

Les Hammers qui ont été lourdement perdus à domicile devant Brighton (0-3) ne sont pas les mieux lotis et sont confinés à la 16e place. Bournemouth et Crystal Palace ferment la marche de la Premier League avec respectivement la 19e et 20e place