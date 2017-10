Cameroun: Paul Biya est là

Après sa participation à la 72e session l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République Paul Biya accompagné de son épouse Chantal Biya a regagné Yaoundé samedi dernier en fin d'après-midi.

Quelques jours après sa participation aux travaux de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Paul Biya, accompagné de son épouse, Chantal Biya a regagné la capitale samedi dernier en fin d'après-midi. Il était 16h quand l'aéronef de type Boeing B777 VP-CAL ayant à son bord le couple présidentiel a foulé le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Une dizaine de minutes plus tard, l'appareil s'immobilise devant le pavillon présidentiel.

Paul et Chantal Biya, l'air très décontracté, sont accueillis au bas de la passerelle par le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, le ministre Secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. Le chef de l'Etat et son épouse ont ensuite serré la main à d'autres personnalités à l'entrée du pavillon d'honneur, avant de recevoir les chaleureuses ovations d'une foule nombreuse constituée des militants du RDPC et des groupes de danse amassés à l'esplanade du pavillon d'honneur. Avant de quitter l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, le chef de l'Etat s'est entretenu tour à tour avec le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le ministre-Sgpr.

Avec ces personnalités de premier plan, le président de la République a, sans doute, échangé sur les dernières nouvelles du pays. Même si les esprits se sont quelque peu apaisés, le retour du couple présidentiel intervient quelques jours après une période particulièrement agitée dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le chef l'Etat attend certainement le rapport de terrain notamment l'économie des « missions de paix et de dialogue » que vient de conduire, le Premier ministre, chef du gouvernement auprès des populations desdites régions, sur ses très hautes instructions. Dans la salle attenante, la première dame s'entretenait, en toute convivialité, avec les épouses des proches collaborateurs du chef de l'Etat, venues lui souhaiter la bienvenue. Avant que le cortège ne s'ébranle pour la ville, Paul et Chantal Biya ont salué avec des gestes sympathiques les membres de l'association Nkon Koa, de la Jeunesse active pour Madame Chantal Biya (Jachabi) ainsi que les étudiants de l'INJS qui faisait le « show » devant le pavillon présidentiel.

A coups de banderoles montées pour la circonstance, les militants du RDPC de la section Mefou et Afamba Sud « condamnent fermement les actes de déstabilisation des institutions républicaines d'où qu'ils viennent » et « réaffirment leur soutien au chef de l'Etat dans la lutte pour la promotion effective du bilinguisme et le vivre-ensemble harmonieux des Camerounais ». C'est dans cette belle ambiance patriotique que le président de la République et la première dame, Chantal Biya, ont pris le chemin du palais de l'Unité. Tout le long de l'itinéraire, des populations, avec aux premières loges les militants du RDPC, sont sorties massivement pour ovationner le couple présidentiel. Cette ferveur et cette effervescence ont été portées jusqu'à l'esplanade du palais de l'Unité où les militants du parti au pouvoir sous l'encadrement des élites du Sud sont venus installer un comité d'accueil spécial.