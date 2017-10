Cote d'Ivoire: Célébration du retour des pèlerins à Bingerville - Coulibaly Dramane et les musulmans prient pour la paix dans le pays

La remise des attestations de reconnaissance aux pèlerins par le parrain et d'autres invités a mis fin à la cérémonie. Qui a vu également la présence du chef du village de Gbagba et la deuxième adjointe au maire de la commune de Bingerville.

Le premier responsable des mouvements de soutien du RHDP a imploré la bénédiction des pèlerins venus fraichement de la terre sainte en Arabie Saoudite. Aussi, a-t-il remis une enveloppe symbolique aux pèlerins, aux Imams et aux sages de la communauté musulmane du quartier Gbagba. Au nom de la communauté musulmane, l'Imam de la mosquée de Gbagba a prié pour l'ensemble des Ivoiriens avec leur tête le chef de l'Etat et le gouvernement afin que le Seigneur guide leurs pas pour une Côte d'ivoire réconciliée dans la paix.

A cette occasion, le parrain, Coulibaly Dramane, cadre du rassemblement des Houphouetistes (RHDP) et par ailleurs Superviseur des mouvements de soutien de ladite alliance politique à Bingerville, et les musulmans ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Coulibaly Dramane a exhorté les Imams et les pèlerins à prier pour le Président, Alassane Ouattara, le Premier Ministre et chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, les autres membres du gouvernement et les cadres du RHDP afin que la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire.

