Zimbabwe: Robert Mugabe, l'ambassadeur africain de la santé déchu par l'OMS

L'OMS fait volte-face et annule la nomination de Robert Mugabe au poste d'ambassadeur de bonne volonté en Afrique… Plus »

L'annulation de la décision de l'OMS n'est donc pas un message adressé à Mugabe seul. Mais, il est adressé à tous ces chefs d'Etat du continent qui ont mauvaise presse. Nul ne l'ignore, plusieurs pays africains ont des systèmes de santé calamiteux. Le Zimbabwe est l'un de ces pays où il n'existe pas de soin de santé adéquat. Ceci dit, celui qui n'a pas su faire le peu, ne saura faire le plus. Robert Mugabe et ses pairs sont invités à repenser le système sanitaire de leurs pays ; mieux à se construire de bonnes réputations par de bonnes œuvres !

Le président Robert Mugabe s'est vu retiré le titre d'ambassadeur de bonne volonté auprès de l'OMS à cause de ses références. Le président du Zimbabwe est jugé "indigne" de ce titre, car ses œuvres ne témoignent pas en sa faveur. Lui qui, comme plusieurs autres chefs d'Etat africains se soignent en dehors de leurs pays. Ces derniers auraient même, selon des indiscrétions, soutenus et encouragés sa nomination.

