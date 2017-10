Ile Maurice: Irrégularités à la COI - Jean Claude de l'Estrac «Je connais les comploteurs»

Répondant aux accusations portées contre lui dans le cadre de la campagne de la Francophonie, Jean Claude de l'Estrac avance que «tout ceci est lié à une affaire de personne. Cette critique est totalement injuste et injustifiée». Il précise : «Au cours de ma mission de secrétaire général de la COI, je me suis retrouvé à New York pour une conférence sur la piraterie, à Bruxelles pour la relation européenne et la communauté économique régionale ou à Paris à l'occasion de la Cop 21 sur le climat, et j'ai effectivement profité de ces déplacements pour évoquer, avec ceux intéressés, ma candidature à l'OIF.»

«Ce dossier a été préparé au ministère des Affaires étrangères. Je connais les instigateurs de cette opération de déstabilisation de la COI. Je connais les noms et les prénoms des comploteurs», déclare Jean Claude de l'Estrac. Et d'ajouter : «Il est triste que pour des raisons de vindictes personnelles, la présidence de la COI est en passe de devenir son fossoyeur.»

