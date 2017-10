Ile Maurice: Central Electricity Board - Vijaya Sumputh lorgne le poste de Corporate Secretary

D'après l'avis de recrutement, les critères requis pour le poste de Corporate Secretary sont, notamment, un diplôme de droit ou de l'Institute of Chartered Secretaries and Administrators. Ou encore une autre qualification acceptable pour le conseil d'administration.

Selon nos recoupements du côté du quartier général du CEB, à la rue du Savoir, à la cybercité d'Ébène, il y aurait «désaccord» entre la direction et le conseil d'administration sur ce dossier. La première aurait demandé qu'il y ait un nouvel appel à candidatures, alors que le second n'y serait pas favorable.

Pour autant, cela ne décourage pas certains. À l'instar de Vijaya Sumputh, avocate et ex-directrice du centre cardiaque de Pamplemousses (Trust Fund for Specialised Medical Care), qui a fait acte de candidature.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.