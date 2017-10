Congo-Brazzaville: Pascal apprête son costume

L'ouvrage de Fulbert Ibara, publié aux éditions Hemar et contenant 327 pages, a été… Plus »

Pascal Tsaty Mabiala n'a-t-il pas omis, expressément ou non, d'énumérer un point qui aurait contrarié le pouvoir, et peut-être désaltéré certains de ses amis de l'opposition ? Peut-être a-t-il voulu, pour cette première sortie publique, demeurer mesuré pour manœuvrer comme une force de propositions gardant la suite dans les idées. Les jours à venir nous diront si ce futur nouveau costume dont il a déposé les mensurations chez le couturier depuis un moment lui conviendra.

Il est peut-être des propositions qui, même opportunes, n'ont pas besoin d'être écrites sur papier, notamment celles portant sur le programme du gouvernement. On suppose, en effet, que pour tout document de ce type, la clairvoyance politique commande des adaptations en fonction de la situation du moment, l'essentiel étant d'en préserver la bonne intention. Le Premier secrétaire de l'Upads projette de voir le Congo adopter un autre mode de gestion dans « la paix, la concorde nationale et la stabilité des institutions ». Montrant qu'il suit avec attention les déclarations du chef de l'Etat, il se déçoit que son appel à « une véritable révolution des mentalités » soit resté lettre morte.

En particulier cet appel radio-télévisé qu'il faudrait lancer à Ntoumi, le chef des miliciens ninjas-nsiloulou pour le convaincre d'abandonner le maquis. Quant à ce qu'il en est de la table ronde sur la paix dans le Pool, l'idée fait aussi son chemin depuis avant et après la rencontre qu'il signale du président de la République avec les sages et notables de ce département, le 10 octobre dernier, à Brazzaville.

Et il n'a pas laissé dire que ses propres amis de l'opposition, devenus en quelque sorte des techniciens de « la critique inlassable », avaient raison de continuer à jouer les Cassandres. Lui, préfère être optimiste, et à ce titre énonce une liste de propositions assorties de supplications à l'usage du magistrat suprême, le président de la République. Pour qui suit les discours politiques déclinés depuis l'éclatement de la crise du Pool, le 4 avril 2016, certaines de ses suggestions, Pascal Tsaty Mabiala les avait révélées au cours de ses précédentes déclarations.

Toujours est-il que si tel n'est pas le cas, il a semblé tout de même confectionner une analyse générale de la situation nationale dans la posture de quelqu'un qui veut être écouté par le plus grand nombre, par le pouvoir, l'opposition, et la société civile. A commencer par le fait de partager les difficultés économiques et financières que connaît le pays, en s'efforçant aussi de les dépeindre avec une certaine objectivité. Dans ce chapitre, il ne s'est pas empêché, presque de bonne guerre, de pointer la responsabilité de « La mauvaise gouvernance au centre de laquelle prospère une corruption généralisée ». Le jour qu'il répétera cette exégèse à l'Assemblée nationale, sans doute se fera-t-il accrocher par ses pairs de la majorité.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.