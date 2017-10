Congo-Kinshasa: Développement - Pierre Jacquemont - "L'APD est sortie de sa trajectoire vertueuse"

Pierre Jacquemont dénonce la marginalisation des ONG. L' APD française est estimée à 9 milliards d'euros, elle sera de 14,8 milliards d'euros en 2022. L'augementer de 5,8 milliards en 5 ans necéssiterait une hausse de plus d'un milliard par an. Or les projections pour la période 2018-2020 portent sur 400 millions d'euros d'augmentation. Pour lui, "le compte n'y est pas". De plus, l'aide comptabilise des flux de nature très diverse. " Environ les deux tiers de l'APD correspondent à des prêts concessionnels, à des annulations de dettes, qui n'auraient de toute manière jamais été remboursées", explique-t-il.

"Un très mauvais départ pour s'engager sur la trajectoire vertueuse annoncée", affirme Pierre Jacquemont, considérant que cette baisse va impacter négativement l'action des ONG françaises, "qui sont autant d'acteurs majeurs de l'innovation pour le développement et de détenteurs d'une expertise validée par l'action, mais dont les dotations transitant par l'Agence française de développement sont de la sorte mises en cause".

Pierre Jacquemont s'interroge si ce n'est pas la marque d'un désintérêt du nouveau président français, Emmanuel Macron, des questions de développement et de solidarité. A priori, il n'est pas de cet avis. Se référant à la déclaration d'Emmanuel Macron, le 19 septembre, à la tribune des Nations unies, à New York, affirmant : "Je veux que la France soit au rendez-vous de l'aide publique au développement".

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.