Congo-Brazzaville: Livres - "L'assurance maladie universelle en République du Congo, faisabilité, enjeux et perspectives" désormais chez les libraires

L'ouvrage de Fulbert Ibara, publié aux éditions Hemar et contenant 327 pages, a été présenté et dédicacé le 20 octobre, au cous d'une cérémonie organisée à Brazzaville.

La présentation de l'oeuvre a été faite tour à tour par le Pr Hervé Diata, économiste, et Ramsès Bongolo, écrivain et critique, sous la modération du Pr Kadima Nzuji. Dans ce livre structuré en deux grandes parties avec quatre chapitres, l'auteur a voulu montrer des pistes pour arriver à étendre l'assurance maladie au plus grand nombre de la population congolaise.

La première partie de cet ouvrage est intitulée : Propédeutique à une étude sur le système de mutualisation des risques au Congo. Elle est subdivisée en deux chapitres, à savoir "Contexte socio-sanitaire" et "Le système de sécurité sociale au Congo". La seconde partie quant à elle, avec pour titre "L'assurance maladie : quel(s) modèle (s) pour le Congo au regard du contexte international", a pour chapitres "Aperçu de quelques modèles de couvertures existants" et" La mise en œuvre de l'assurance maladie universelle au Congo".

Introduisant son ouvrage, Fulbert Ibara, écrit « La santé n'est pas tout, mais tout est rien sans la santé », avant d'ajouter que la santé est la pierre angulaire de tout processus de développement dans la mesure où elle contribue au bien-être individuel et collectif et assure ainsi à tout système de développement la plus précieuse des ressources, à savoir le capital humain. De ce fait, la santé joue un rôle économique et social indéniable. C'est pourquoi la production, la distribution, le financement et la gestion des services de santé ont toujours été une préoccupation des pouvoirs publics dans les pays du monde entier.

En effet, en République du Congo, l'Etat a été pendant longtemps le principal producteur des services sanitaires ainsi que la principale source de financement du système de santé en garantissant les soins gratuits pour tous. Mais présentement, le principe de gratuité des services de santé est de plus en plus remis en cause. Divers modes de financement des services de santé ont été envisagés, dont le paiement direct, le financement par les contributions publiques (l'impôt), le recours aux aides extérieures (bilatérales et multilatérales) et la mise en œuvre de plans d'assurance maladie. Les trois premiers modes de financement, expérimentés jusque-là, ont montré leurs limites. Des réflexions s'orientent actuellement vers la conception et la mise en œuvre d'un plan d'assurance maladie qui couvrirait l'ensemble ou, tout au moins, la majorité de la population.

Cet état de choses appelle une série d'interrogations. Les principales sont les suivantes : Dans quelles conditions et suivant quelles modalités l'assurance maladie peut-elle être mise en œuvre en République du Congo ? L'organisation actuelle du système de santé peut-elle garantir les prestations nécessaires et répondre aux exigences requises dans le cadre d'une assurance maladie universelle ? Quels sont les obstacles potentiels à un tel projet ? Y a-t-il des mesures pour contourner ces difficultés ? Et quel rôle peut jouer l'Etat dans la réalisation d'une telle œuvre ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage de Fulbert Ibara tente de répondre.

Répondant aux questions qui lui ont été posées, l'auteur dit qu'il a écrit ce livre pour dépasser l'étape des slogans. « Je suis donc parti de ce constat pour donner certaines pistes. Il a été mis en place, depuis trois ans, un régime d'assurance maladie universelle. En ma connaissance, il y a des organisations et des groupes de travail qui sont en train de réfléchir sur le paquet de soins. Mais pour ceux qui parcourront mon livre, ils comprendront que la première phase lorsqu'on a mis en place le régime, il faut mettre ensuite les caisses, il faut faire la vulgarisation. J'ai prévu 17 à 18 ans, à l'allure où vont les choses, on fera 50 ans rien que là. D'où, j'ai pensé qu'il fallait booster les choses. C'est donc cette idée de lutte contre le slogan qui m'a poussé à rédiger ce livre, à le mettre à la disposition des pouvoirs publics et à la disposition des intellectuels. Je n'ai donné que des pistes, ce n'est que ma vérité qui n'est pas la vérité avec grand V, mais la mienne et j'ose. »

Quant à ceux qui veulent que cela se passe comme dans les pays occidentaux, Fulbert Ibara pense que cela n'est pas possible car les réalités ne sont pas les mêmes. « On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même sociologie, on n'a pas la même population, d'où, nous ne pouvons pas faire comme eux... J'ai proposé qu'on mette en place, dans notre pays, un ministère de l'économie sociale... Car, chaque fois qu'il y a crise économique, le premier secteur à souffrir, c'est le secteur social », a-t-il soutenu, avant de lever l'équivoque. « Je n'ai aucune prétention, c'est tout simplement parce que je suis dans la logique du raisonnement. »

Qui est Fulbert Ibara ?

Fulbert Ibara est docteur ès sciences économiques de l'université de Bourgogne (Dijon). Spécialiste de l'économie de la santé et de la protection sociale, il enseigne depuis plus de quinze ans l'économie de la protection sociale à la faculté des sciences économiques de l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Il a publié de nombreux articles traitant des questions de politique sociale et est l'auteur de l'ouvrage "Mes vérités sur l'environnement socio-économique du Congo-Brazzaville", publié en 2012 aux éditions Hemar.