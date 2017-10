Afrique du Sud/Congo-Kinshasa: CAF Coupe de la Confédération - SuperSport et Mazembe pour le bouquet final

On connait également l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et l'Afrique du Sud du Sahara aura droit à sa confrontation entre le Tout Puissant Mazembe et SuperSport United. les deux équipes ont réussi à se qualifier à l'extérieur ce week-end.

Performance exceptionnelle pour les Sud-africains tenus en échec à domicile 1-1 au match aller. Et à Radès dimanche, Matsatsantsa s'est bien repris, menant 2-0 par Grobler et Brockie avant une réduction de Khalifa. mais SuperSport rajoutera un troisième but par Grobler, synonyme de qualification.

A Rabat, le FUS n'a pu inscrire un but pour emmener le TP Mazembe en prolongations voire les tirs au but. le club congolais peut se contenter du match nul 0-0 après sa victoire étriquée 1-0 à l'aller.

Places aux finales en aller le week-end du 17 au 19 novembre et en retour du 24-26 novembre.

Résultats (score à l'aller entre parenthèses)

Club Africain (Tun) 1 SuperSport (Rsa) 3 (1-1)

FUS (Mar) 0 TP Mazembe (RDC) 0 (0-1)